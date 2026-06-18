Файзуллин назвал размер максимальной ставки по семейной ипотеке

На вопрос о размере максимальной ставке после изменений он ответил, что «диапазон - 10% или 12%».

Также отмечается, что дифференцированная ставка будет привязана к числу детей в семье - чем их больше, тем ставка ниже.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что правила семейной ипотеки планируется изменить с 1 июля с целью стимулировать рождаемость, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

