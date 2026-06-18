Файзуллин назвал размер максимальной ставки по семейной ипотеке

Окончательное решение о дифференцированной ставке по семейной ипотеке планируется принять 19 июня. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

Выдачи ипотеки могут упасть на 30% после изменения условий

На вопрос о размере максимальной ставке после изменений он ответил, что «диапазон - 10% или 12%».

Также отмечается, что дифференцированная ставка будет привязана к числу детей в семье - чем их больше, тем ставка ниже.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что правила семейной ипотеки планируется изменить с 1 июля с целью стимулировать рождаемость, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
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