Файзуллин назвал размер максимальной ставки по семейной ипотеке
Окончательное решение о дифференцированной ставке по семейной ипотеке планируется принять 19 июня. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.
На вопрос о размере максимальной ставке после изменений он ответил, что «диапазон - 10% или 12%».
Также отмечается, что дифференцированная ставка будет привязана к числу детей в семье - чем их больше, тем ставка ниже.
Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что правила семейной ипотеки планируется изменить с 1 июля с целью стимулировать рождаемость, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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