Вице-президент США Вэнс оценил уровень интеллекта Трампа

Дональд Трамп мог бы войти в число самых умных или занять первое место в рейтинге интеллекта среди всех американских президентов. Такое мнение в интервью подкастеру Стиву Бартлетту высказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Заместитель главы Белого дома отметил, что действующий американский лидер обладает выдающимися умственными способностями, сообщает РИА Новости.

По убеждению Вэнса, если бы Трамп прошел тест на IQ вместе с остальными 45 и 46 президентами США, он гарантированно оказался бы в числе самых одаренных либо стал бы абсолютным лидером этого списка.

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Ранее сам Трамп выдвигал инициативу обязать американских лидеров и вице-президентов регулярно проходить когнитивные тесты.

В конце мая личный врач Трампа Шон Барбабелла по итогам планового медосмотра сообщил, что американский лидер сохраняет крепкое здоровье и отличное когнитивное состояние. Тогда глава Белого дома прошел компьютерную томографию, обследования сердца, скрининги на онкологические заболевания и другие проверки, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ЗдоровьеСШАДональд Трамп

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