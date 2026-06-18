Вице-президент США Вэнс оценил уровень интеллекта Трампа
Дональд Трамп мог бы войти в число самых умных или занять первое место в рейтинге интеллекта среди всех американских президентов. Такое мнение в интервью подкастеру Стиву Бартлетту высказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Заместитель главы Белого дома отметил, что действующий американский лидер обладает выдающимися умственными способностями, сообщает РИА Новости.
По убеждению Вэнса, если бы Трамп прошел тест на IQ вместе с остальными 45 и 46 президентами США, он гарантированно оказался бы в числе самых одаренных либо стал бы абсолютным лидером этого списка.
Ранее сам Трамп выдвигал инициативу обязать американских лидеров и вице-президентов регулярно проходить когнитивные тесты.
В конце мая личный врач Трампа Шон Барбабелла по итогам планового медосмотра сообщил, что американский лидер сохраняет крепкое здоровье и отличное когнитивное состояние. Тогда глава Белого дома прошел компьютерную томографию, обследования сердца, скрининги на онкологические заболевания и другие проверки, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Совбез Белоруссии раскрыл реакцию Лукашенко на удар по детскому автобусу
- Зверев обошел Надаля по числу побед на турнирах ATP 500
- Она не Блиновская: Как блогер Митрошина отделалась «условкой» за «отмывание» миллионов
- Файзуллин назвал размер максимальной ставки по семейной ипотеке
- Вице-президент США Вэнс оценил уровень интеллекта Трампа
- «Утратил влиятельность?»: Почему тяжеловес бизнеса Илья Трабер оказался в СИЗО
- Нетаньяху отказался выводить войска из Южного Ливана
- Великобритания до конца года поставит Украине 150 тысяч беспилотников
- СМИ: Во Франции атаковали завод производителя дронов для Украины
- Захарова предупредила о решительном ответе на агрессию НАТО в адрес РФ