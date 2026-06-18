Вице-президент США Вэнс оценил уровень интеллекта Трампа

Дональд Трамп мог бы войти в число самых умных или занять первое место в рейтинге интеллекта среди всех американских президентов. Такое мнение в интервью подкастеру Стиву Бартлетту высказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Заместитель главы Белого дома отметил, что действующий американский лидер обладает выдающимися умственными способностями, сообщает РИА Новости.

По убеждению Вэнса, если бы Трамп прошел тест на IQ вместе с остальными 45 и 46 президентами США, он гарантированно оказался бы в числе самых одаренных либо стал бы абсолютным лидером этого списка.