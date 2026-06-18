Совбез Белоруссии раскрыл реакцию Лукашенко на удар по детскому автобусу
Расследование обстоятельств удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми находится на самом жестком личном контроле президента Александра Лукашенко. Об этом государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил в эфире телеканала «Беларусь-1».
По его словам, глава государства дал ряд поручений следственному комитету и спецслужбам провести собственное расследование и до конца разобраться в произошедшем, сообщает RT.
Собранную объективную информацию силовики в обязательном порядке доложат Лукашенко, поскольку инцидент напрямую связан со здоровьем и безопасностью граждан страны.
Ранее сам Лукашенко назвал атаку беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области проявлением фашизма.
Глава Белоруссии также предупредил о последствиях провокаций и попыток втянуть Минск в конфликт, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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