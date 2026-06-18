Совбез Белоруссии раскрыл реакцию Лукашенко на удар по детскому автобусу

Расследование обстоятельств удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми находится на самом жестком личном контроле президента Александра Лукашенко. Об этом государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил в эфире телеканала «Беларусь-1».

По его словам, глава государства дал ряд поручений следственному комитету и спецслужбам провести собственное расследование и до конца разобраться в произошедшем, сообщает RT.