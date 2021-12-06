«Культурный код»: В Госдуме оценили возможность эмиграции Оксимирона
Елена Драпеко сказала НСН, что проверка «культурного кода» Оксимирона выявила талант рэп-исполнителя, а его «политическое лицо» ее не волнует.
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказала, что грядущую проверку Следственным комитетом песен Оксимирона нельзя называть цензурой.
«В Конституции цензура запрещена. Цензура – это предварительная проверка перед публикацией, а органы проверяют то, что уже опубликовано. Это разрешено. Ограничения есть уже сегодня, и они записаны в законодательстве: нельзя рекламировать наркотики, насилие, экстремизм. Это все прописано в законе, и дальнейшее ужесточение не нужно. Надо просто отслеживать, что реально происходит», - разъяснила парламентарий.
При этом она отказалась оценить вероятность эмиграции рэпера из-за возможных проблем с законом.
«Понятия не имею (эмигрирует Оксимирон или нет – прим. НСН). Я на эту тему даже не думаю, я смотрела только литературные достоинства, а его политическое лицо меня не волнует. Я слушала (тексты его песен – прим. НСН). Я проверяю на предмет культурного кода: это литературно, талантливо и достаточно интересно, хотя очень специфично. А все остальные стороны – это не наша часть», - сказала Драпеко.
Следственный комитет России 5 декабря сообщил о начале проверки обращения к главе ведомства от «инициативной "группы патриотов"». Речь шла о заявлении, «опубликованном в одном из СМИ». По данным СКР, авторы обращения считают, что Noize MC и Оксимирон пропагандируют в своем творчестве «негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов», а также «усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности».
Между тем, автор этого обращения, москвич Дмитрий Якушев сказал ТАСС, что обращение было шуткой и никакой «группы патриотов» нет.
«Никакой "группы патриотов" нет. Я сам ее выдумал и от ее имени разместил у себя во "ВКонтакте" пост с просьбой к СК проверить творчество Noize MC и Oxxxymiron на ряд преступлений. Это обращение написано мной в максимально юмористической манере, и воспринимать его следует как шутку, а не как реальное заявление в правоохранительные органы», - сказал Якушев, добавив, что не обращался с письменным заявлением в СКР.
После выхода нового альбома Окмисирона Елена Драпеко сказала, что у рэпера «хороший литературный язык».
«Этот поспокойнее, конечно, альбом, чем предыдущий. Поменьше таких диссидентских высказываний. Он, конечно, молодец, потому что у него хороший литературный язык. Я, знаете, вдруг вспомнила поэзию начала XX века. Только они не догадались это под музыку делать», – заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре РЕН ТВ».
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