«Культурный код»: В Госдуме оценили возможность эмиграции Оксимирона

«Понятия не имею (эмигрирует Оксимирон или нет – прим. НСН). Я на эту тему даже не думаю, я смотрела только литературные достоинства, а его политическое лицо меня не волнует. Я слушала (тексты его песен – прим. НСН). Я проверяю на предмет культурного кода: это литературно, талантливо и достаточно интересно, хотя очень специфично. А все остальные стороны – это не наша часть», - сказала Драпеко.



Следственный комитет России 5 декабря сообщил о начале проверки обращения к главе ведомства от «инициативной "группы патриотов"». Речь шла о заявлении, «опубликованном в одном из СМИ». По данным СКР, авторы обращения считают, что Noize MC и Оксимирон пропагандируют в своем творчестве «негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов», а также «усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности».

Между тем, автор этого обращения, москвич Дмитрий Якушев сказал ТАСС, что обращение было шуткой и никакой «группы патриотов» нет.

«Никакой "группы патриотов" нет. Я сам ее выдумал и от ее имени разместил у себя во "ВКонтакте" пост с просьбой к СК проверить творчество Noize MC и Oxxxymiron на ряд преступлений. Это обращение написано мной в максимально юмористической манере, и воспринимать его следует как шутку, а не как реальное заявление в правоохранительные органы», - сказал Якушев, добавив, что не обращался с письменным заявлением в СКР.