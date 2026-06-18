Нетаньяху отказался выводить войска из Южного Ливана
Израиль не будет выводить свои войска из южных районов Ливана. Как пишет ТАСС, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
По его словам, Израилю необходимо восстановить безопасность и процветание в своих северных районах. Для этого на юге Ливана следует сохранить зону безопасности.
Также политик подчеркнул, что Израиль сдерживает ХАМАС в Секторе газа, а в Ливане сломили ракетную мощь «Хезболлах».
«В обоих местах ещё предстоит многое сделать, но мы уже проделали огромную работу... борьба ещё не окончена, и впереди ещё много трудностей», - заключил он.
Ранее западные СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора нецензурно раскритиковал действия Нетаньяху на Ближнем Востоке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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