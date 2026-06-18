Нетаньяху отказался выводить войска из Южного Ливана

По его словам, Израилю необходимо восстановить безопасность и процветание в своих северных районах. Для этого на юге Ливана следует сохранить зону безопасности.

Также политик подчеркнул, что Израиль сдерживает ХАМАС в Секторе газа, а в Ливане сломили ракетную мощь «Хезболлах».

«В обоих местах ещё предстоит многое сделать, но мы уже проделали огромную работу... борьба ещё не окончена, и впереди ещё много трудностей», - заключил он.

Ранее западные СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора нецензурно раскритиковал действия Нетаньяху на Ближнем Востоке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

