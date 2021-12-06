Предсказавший проверку песен Оксимирона критик назвал ее «маразмом»
В песнях Оксимирона совершенно нечего проверять, не стоит там искать реабилитацию нацизма или другое нарушение закона, заявил НСН Илья Легостаев.
Проверять песни Оксимирона на реабилитацию нацизма и пропаганду негативного отношения к полицейским - это бред, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» журналист и музыкальный критик Илья Легостаев.
Неделей ранее он в интервью "Радиоточке НСН" говорил, что Следственный комитет уже готов проверить грядущий альбом Оксимирона. После того, как его предсказание сбылось, он поспешил сказать, что песни рэпера не нуждаются в проверке.
«Мне кажется, это бред какой-то. Там совершенно нечего проверять. А даже если и было что, то, на мой взгляд, артист волен делать совершенно любые заявления. Другое дело, что дальше уже и промоутеры, и распространители его музыки могут как-то ограничить его продукцию. Предъявлять творцам вот такие странные претензии – очень скверная практика», - заявил он.
Критик признался, что новый альбом исполнителя не разочаровал его. «Сразу видно, что он настоящий поэт и очень образованный человек. Это штучный артист, которого не обязательно упрекать за то, что он не соответствует какой-то современной моде», - отметил он.
Журналист надеется, что проверка деятельности Оксимирона сойдет на нет.
«Я, конечно, оптимист. Мне почему-то кажется, что все эти проверки – дутые мыльные пузыри, которые ни к чему не приведут. Но иногда оказывается, что у людей начинаются пробуксовки с карьерой, отменяются концерты. Мне очень бы не хотелось, чтобы до этого дошло. И я очень надеюсь, что степень маразма, которая иногда накрывает наши официальные организации, каким-то образом начала рассеиваться, потому что это уже не смешно», - заключил критик.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что грядущую проверку Следственным комитетом песен Оксимирона нельзя называть цензурой.
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