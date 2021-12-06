Предсказавший проверку песен Оксимирона критик назвал ее «маразмом»

«Мне кажется, это бред какой-то. Там совершенно нечего проверять. А даже если и было что, то, на мой взгляд, артист волен делать совершенно любые заявления. Другое дело, что дальше уже и промоутеры, и распространители его музыки могут как-то ограничить его продукцию. Предъявлять творцам вот такие странные претензии – очень скверная практика», - заявил он.



Критик признался, что новый альбом исполнителя не разочаровал его. «Сразу видно, что он настоящий поэт и очень образованный человек. Это штучный артист, которого не обязательно упрекать за то, что он не соответствует какой-то современной моде», - отметил он.



Журналист надеется, что проверка деятельности Оксимирона сойдет на нет.