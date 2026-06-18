«Утратил влиятельность?»: Почему тяжеловес бизнеса Илья Трабер оказался в СИЗО
Возможные высокопоставленные покровители одного из самых крупных бизнесменов Санкт-Петербурга не гарантируют ему пожизненного иммунитета, заявил НСН политолог Евгений Минченко.
Арест одного из самых крупных бизнесменов Санкт-Петербурга Ильи Трабера говорит о том, что влиятельные в прошлом бизнесмены не имеют пожизненного иммунитета, заявил НСН политолог Евгений Минченко.
Илье Траберу предъявили обвинение в убийстве депутата Александра Петрова в 2020 году. Басманный районный суд Москвы арестовал предпринимателя на два месяца. Минченко предположил, что по сравнению с 1990-ми Трабер утратил влиятельность и связи.
«Трабер действительно был достаточно влиятельным предпринимателем в 90-е годы, ну и с тех пор эта влиятельность постепенно снижалась. Ну и я думаю, что это в том числе знаковое проявление того, что перед законом все равны. Я не очень верю, что есть какие-то покровители. Человек был со многими знаком в Санкт-Петербурге, а у нас выходцы из этого города занимают значимые посты. Но это не значит, что если ты с кем-то пил кофе, то теперь у тебя есть карта выхода из тюрьмы в игре «Монополия» или пожизненный иммунитет», - уверен политолог.
Ранее объединенная пресс-служба московских судов удалила из соцсетей информацию об аресте Трабера. На вопрос журналистов издания "Фонтанка" о том, изменилось ли что-то в мере пресечения, руководитель пресс-службы столичных судов Марианной Глушковой ответила "Ничего не изменилось". Почему тогда удалена информация, так и неизвестно.
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