«Трабер действительно был достаточно влиятельным предпринимателем в 90-е годы, ну и с тех пор эта влиятельность постепенно снижалась. Ну и я думаю, что это в том числе знаковое проявление того, что перед законом все равны. Я не очень верю, что есть какие-то покровители. Человек был со многими знаком в Санкт-Петербурге, а у нас выходцы из этого города занимают значимые посты. Но это не значит, что если ты с кем-то пил кофе, то теперь у тебя есть карта выхода из тюрьмы в игре «Монополия» или пожизненный иммунитет», - уверен политолог.



Ранее объединенная пресс-служба московских судов удалила из соцсетей информацию об аресте Трабера. На вопрос журналистов издания "Фонтанка" о том, изменилось ли что-то в мере пресечения, руководитель пресс-службы столичных судов Марианной Глушковой ответила "Ничего не изменилось". Почему тогда удалена информация, так и неизвестно.

