«Приговор мягкий, данная статья предусматривает до семи лет лишения свободы. Три года было назначено с учетом того, что у Митрошиной было досудебное соглашение. Если человек его заключает, он вину свою признает. Также это подразумевает, что человек раскрывает других участников схемы отмывания. Она должна была помогать следствию, я так понимаю, что все это было. Ей нужно будет отмечаться для надзора, еще, скорее всего, будет наложен запрет на публичную деятельность в интернете. Если она даже какое-то административное нарушение совершит, условный срок может превратиться в реальный. Человеческий фактор здесь тоже играет роль. Митрошина сделала выводы. Блиновская, например, пыталась скрыться, уехать из страны. На стадии досудебного разбирательства она показывала явное неуважение к правосудию. Она считала себя человеком, который может все «порешать». Ей наверняка давали гарантии люди, которые предлагали ей эти незаконные схемы», - объяснил он.

Также он подчеркнул, что на сегодняшнем этапе государству важнее получить полную компенсацию и вернуть «убытки».

«У нас иногда за кражу 20 тысяч рублей человек получает реальный срок. А здесь украдены практически миллиарды, а девушка получает условный срок. Очевидно, что на сегодняшнем этапе государству важнее получить полную компенсацию и все неуплаченные суммы. У нее было обвинение не только в отмывании денег, но и в уклонении от уплаты налогов. По второму делу она фактически 670 миллионов рублей внесла в бюджет. Это огромные деньги, поэтому очевидно, что она решила не платить налоги еще на старте планирования своей деятельности. Она применяла схемы, отмывание – это вторичное нарушение, изначально она не хотела платить налоги государству. Но суд посчитал, что ее исправление возможно без изолирования от общества», - заключил собеседник НСН.

Блогера обвиняют по статье легализации денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Максимально по этой статье ей могли назначить до семи лет лишения свободы. Следствие считает, что она получила более 127 млн рублей и уклонялась от уплаты налогов с этих средств.

