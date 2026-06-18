Она не Блиновская: Как блогер Митрошина отделалась «условкой» за «отмывание» миллионов
Юрист Иван Соловьев в эфире НСН объяснил, что между Александрой Митрошиной и осужденной на пять лет Еленой Блиновской большая разница.
Блогеру Александрой Митрошиной дали условное наказание в виде трех лет, так как она сотрудничала со следствием и вернула все «долги», заявил НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Тверской районный суд Москвы признал блогера Александру Митрошину виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Суд также постановил взыскать штраф в размере 900 тысяч рублей. Помимо условного наказания и штрафа, суд удовлетворил требование о конфискации части активов. В доход государства обращены денежные средства на сумму 115 млн рублей. До этого суд Москвы приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам колонии со штрафом в миллион рублей, потом наказание смягчили до 4,5 лет. Соловьев объяснил разницу.
«Приговор мягкий, данная статья предусматривает до семи лет лишения свободы. Три года было назначено с учетом того, что у Митрошиной было досудебное соглашение. Если человек его заключает, он вину свою признает. Также это подразумевает, что человек раскрывает других участников схемы отмывания. Она должна была помогать следствию, я так понимаю, что все это было. Ей нужно будет отмечаться для надзора, еще, скорее всего, будет наложен запрет на публичную деятельность в интернете. Если она даже какое-то административное нарушение совершит, условный срок может превратиться в реальный. Человеческий фактор здесь тоже играет роль. Митрошина сделала выводы. Блиновская, например, пыталась скрыться, уехать из страны. На стадии досудебного разбирательства она показывала явное неуважение к правосудию. Она считала себя человеком, который может все «порешать». Ей наверняка давали гарантии люди, которые предлагали ей эти незаконные схемы», - объяснил он.
Также он подчеркнул, что на сегодняшнем этапе государству важнее получить полную компенсацию и вернуть «убытки».
«У нас иногда за кражу 20 тысяч рублей человек получает реальный срок. А здесь украдены практически миллиарды, а девушка получает условный срок. Очевидно, что на сегодняшнем этапе государству важнее получить полную компенсацию и все неуплаченные суммы. У нее было обвинение не только в отмывании денег, но и в уклонении от уплаты налогов. По второму делу она фактически 670 миллионов рублей внесла в бюджет. Это огромные деньги, поэтому очевидно, что она решила не платить налоги еще на старте планирования своей деятельности. Она применяла схемы, отмывание – это вторичное нарушение, изначально она не хотела платить налоги государству. Но суд посчитал, что ее исправление возможно без изолирования от общества», - заключил собеседник НСН.
Блогера обвиняют по статье легализации денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Максимально по этой статье ей могли назначить до семи лет лишения свободы. Следствие считает, что она получила более 127 млн рублей и уклонялась от уплаты налогов с этих средств.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Совбез Белоруссии раскрыл реакцию Лукашенко на удар по детскому автобусу
- Зверев обошел Надаля по числу побед на турнирах ATP 500
- Она не Блиновская: Как блогер Митрошина отделалась «условкой» за «отмывание» миллионов
- Файзуллин назвал размер максимальной ставки по семейной ипотеке
- Вице-президент США Вэнс оценил уровень интеллекта Трампа
- «Утратил влиятельность?»: Почему тяжеловес бизнеса Илья Трабер оказался в СИЗО
- Нетаньяху отказался выводить войска из Южного Ливана
- Великобритания до конца года поставит Украине 150 тысяч беспилотников
- СМИ: Во Франции атаковали завод производителя дронов для Украины
- Захарова предупредила о решительном ответе на агрессию НАТО в адрес РФ