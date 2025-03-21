«Легкость и привычная снайперщина»: Чем новый альбом Арбениной зацепит молодежь
Некоторые песни с нового альбома Дианы Арбениной потенциально могут стать хитами, сказал в эфире НСН Денис Ступников.
Певица Диана Арбенина знает, как написать песню, которая понравится множеству меломанов, при этом ее новый альбом, наполненный эмоциональными переживаниями, скорее понравится более молодым поклонникам, заявил НСН журналист и музыкальный критик Денис Ступников.
Диана Арбенина представила новый альбом «Bloody Mary», в который вошли 11 композиций. По словам исполнительницы, пластинка о любви является максимально биографичным и дерзко-детализированным повествованием. Как заметил Ступников, большую часть песен в альбоме отличает легкость звучания.
«Две трети композиций отличает легкость в звучании и текстах. К примеру, песни "Обстоятельства" или "Серф", как признается сама Диана Арбенина, навеяны ее самокатными прогулками по Москве, подача у них соответствующая. Некоторые песни навеяны фильмами. К примеру, композиция «Линч» вдохновлена двумя шедеврами кинематографа - "Солнечный удар" Никиты Михалкова и "Шоссе в никуда" Дэвида Линча. Трансатлантическое влияние сообщает легкость, созерцательность песням. В этом альбоме есть и электроника, прежде всего, песня "Кузнечики" - нечто экспериментальное, не поп и рок, а что-то среднее. Судя по отзывам, она наиболее зашла поклонникам», - заявил он.
Как уточнил собеседник НСН, этот релиз Арбениной скорее понравится тем, кто выбирает музыку, наполненную преувеличенной чувственностью.
«Привычная "снайперщина" никуда не делась. В музыкальной подаче мы слышим характерные гитары в песнях "Назови меня", «Сколько тебе лет». Также есть гипертрофированная эмоциональность. Например, в песне "Вот и я" представлена история некой романтической долгожданной встречи, которая непонятно чем закончится. Тем поклонникам Арбениной, которые любят эту преувеличенную чувственность, это зайдет на ура. Тем, кому хочется более взвешенного подхода, нужны либо другие песни, либо вообще другие исполнители», - пояснил музыкальный критик.
По его словам, у некоторых песен в альбоме есть потенциал хита.
«Секрет ее вдохновения - приятные повседневные воспоминания, умение их творчески подать, а также впечатлительность, открытость миру. Человек не боится демонстрировать свою экспрессию, восторженность. Есть модный термин постирония, подразумевающий, что надо закрыться в своей скорлупе и воспринимать мир со скепсисом. Это не о Диане Арбениной, она, наоборот, с эмоциями взахлеб. Ее молодой аудитории, такой же восприимчивой, это, безусловно, должно быть близко. Думаю, "15 границ" уже стало хитом на радио. Песни "Вот и я", "Серф" и "Кузнечики" тоже имеют потенциал хита, судя по отзывам поклонников. Арбенина бы не собирала стадионы, если бы не знала, как подать песню, чтобы она заходила десяткам и сотням тысяч меломанов», - отметил Ступников.
Ранее Арбенина анонсировала концерт группы на московском стадионе «Лукойл Арена». Выступление запланировано на 7 июня 2025, напоминает «Радиоточка НСН».
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