«Легкость и привычная снайперщина»: Чем новый альбом Арбениной зацепит молодежь

Диана Арбенина представила новый альбом «Bloody Mary», в который вошли 11 композиций. По словам исполнительницы, пластинка о любви является максимально биографичным и дерзко-детализированным повествованием. Как заметил Ступников, большую часть песен в альбоме отличает легкость звучания.

«Две трети композиций отличает легкость в звучании и текстах. К примеру, песни "Обстоятельства" или "Серф", как признается сама Диана Арбенина, навеяны ее самокатными прогулками по Москве, подача у них соответствующая. Некоторые песни навеяны фильмами. К примеру, композиция «Линч» вдохновлена двумя шедеврами кинематографа - "Солнечный удар" Никиты Михалкова и "Шоссе в никуда" Дэвида Линча. Трансатлантическое влияние сообщает легкость, созерцательность песням. В этом альбоме есть и электроника, прежде всего, песня "Кузнечики" - нечто экспериментальное, не поп и рок, а что-то среднее. Судя по отзывам, она наиболее зашла поклонникам», - заявил он.