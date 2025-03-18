«Закрыть вопрос»: Арбенину призвали встретиться с критикующими ее общественниками

Концерт группы «Ночные снайперы» и Дианы Арбениной в Оренбурге отменили после требований общественников. Ранее организации «Офицеры России» и «Русская община» призвали отменить выступление Арбениной. По словам активистов, участники спецоперации и патриотически настроенные граждане возмущены концертной деятельностью артистки, ранее «открыто выражавшей негативное отношение» к СВО. Региональное министерство спорта подтвердило, что концерт не состоится. Мероприятие отменила сама площадка. Соловьев отметил, что общественники имеют право высказывать свое мнение в отношении любого артиста, ведь на то они и общественники.

«Смысл концерта для исполнителя в том числе в заработке денег. Артисты, которые не имеют статус иноагента, никак не ограничиваются в заработке. Неважно, какие взгляды у этих артистов – они продолжают получать деньги за рекламу, за прослушивания на стриминговых площадках и так далее. В данной ситуации мы не говорим о какой-то отмене артиста, это просто конкретный случай в конкретном городе. Общественники существуют для того, чтобы высказывать свое мнение, они могут это делать в отношении того или иного артиста, они могут куда-то обращаться. Их нельзя в этом ограничивать, так как это будет ущемлением их прав. Единственный правильный выход для артиста в подобной ситуации – поговорить с этими общественниками. Что мешает Арбениной организовать встречу с «Офицерами России» и прояснить свою позицию? Думаю, многие журналисты с удовольствием бы пришли на такое мероприятие. Это заняло бы у артиста час времени, зато закрыло бы вопрос. Я считаю, что у нас достаточно зрелое общество, чтобы такие споры решать в досудебном порядке», - сказал собеседник НСН.