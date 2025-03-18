«Закрыть вопрос»: Арбенину призвали встретиться с критикующими ее общественниками
Общественников нельзя заставить перестать высказывать свое мнение в отношении того или иного артиста, однако с ними можно договориться, устроить специальную встречу, сказал НСН Иван Соловьев.
Лидеру группы «Ночные снайперы» Диане Арбениной необходимо организовать встречу с общественными деятелями и прояснить свою позицию, тогда вопрос с жалобами и отменами концертов будет закрыт, заявил в эфире НСН доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
Концерт группы «Ночные снайперы» и Дианы Арбениной в Оренбурге отменили после требований общественников. Ранее организации «Офицеры России» и «Русская община» призвали отменить выступление Арбениной. По словам активистов, участники спецоперации и патриотически настроенные граждане возмущены концертной деятельностью артистки, ранее «открыто выражавшей негативное отношение» к СВО. Региональное министерство спорта подтвердило, что концерт не состоится. Мероприятие отменила сама площадка. Соловьев отметил, что общественники имеют право высказывать свое мнение в отношении любого артиста, ведь на то они и общественники.
«Смысл концерта для исполнителя в том числе в заработке денег. Артисты, которые не имеют статус иноагента, никак не ограничиваются в заработке. Неважно, какие взгляды у этих артистов – они продолжают получать деньги за рекламу, за прослушивания на стриминговых площадках и так далее. В данной ситуации мы не говорим о какой-то отмене артиста, это просто конкретный случай в конкретном городе. Общественники существуют для того, чтобы высказывать свое мнение, они могут это делать в отношении того или иного артиста, они могут куда-то обращаться. Их нельзя в этом ограничивать, так как это будет ущемлением их прав. Единственный правильный выход для артиста в подобной ситуации – поговорить с этими общественниками. Что мешает Арбениной организовать встречу с «Офицерами России» и прояснить свою позицию? Думаю, многие журналисты с удовольствием бы пришли на такое мероприятие. Это заняло бы у артиста час времени, зато закрыло бы вопрос. Я считаю, что у нас достаточно зрелое общество, чтобы такие споры решать в досудебном порядке», - сказал собеседник НСН.
По его словам, концертные площадки не хотят рисковать, поэтому и отменяют концерты после просьб общественников.
«Мы же понимаем, что для площадки рискованно проводить концерт, если какая-то общественная организация выступила против. Где гарантия, что на мероприятие не придут представители общественной организации и не столкнутся там с фанатами исполнителя? Может возникнуть конфликт, который, в свою очередь, может перерасти в применение физической силы с потерпевшими и так далее. Это никому не нужно, надо просто договариваться. Также нужно четко смотреть за правами тех людей, которые купили билеты на концерт. Этим людям в случае отмены концерта должны возвращать 100% стоимости билетов, иначе их права будут нарушены. Таким образом, отмена выступления бьет не только по артисту, но и по людям, купившим билеты», - заключил Соловьев.
Ранее журналист и музыкальный критик Денис Ступников заявил «Радиоточке НСН», что с годами музыка Арбениной звучит все легче, и новый альбом Bloody Mary будет соответствовать этой тенденции.
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