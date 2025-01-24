«Наутилус» и Radiohead: Арбенина и Борзов составили свои студенческие плейлисты

При этом Дмитрий Маликов неожиданно признался, что в студенчестве слушал «преимущественно себя», указав на песни «Студент», «Брачный кортеж» и «Все вернется».

Со своей стороны, восходящая звезда стримингов, 28-летняя Bearwolf (Валерия Василевская), которую называют русской Ким Кардашьян, начала свой студенческий плейлист с песни «Арии» «Возмьи мое сердце», «Как на войне» «Агаты Кристи» и «Прочь из моей головы» группы «Сплин».

Народный артист России Дмитрий Маликов ранее рассказал «Культурному гиду НСН» о своем отношении к рок-музыке и рэпу, посоветовав коллегам не бояться коллабораций с артистами других жанров.

