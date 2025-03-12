«Свежий звук и любовь»: Организаторы раскрыли подробности стадионного шоу Арбениной

Уже в марте группа выпустит свой четырнадцатый альбом, часть композиций войдут в программу июньского выступления. Сама артистка заинтриговала зрителей, отметив, что сейчас ведутся переговоры «с двумя классными молодыми харизматичными артистами на предмет их участия в концерте».

8 июля 2023 года на этом же стадионе состоялся концерт, приуроченный к 30-летию группы «Ночные снайперы». Арбенина назвала то выступление лучшим в истории группы, а корреспондент НСН, находившийся на месте событий, описал произошедшее на домашнем стадионе футбольного «Спартака».

В 2024 году Арбенина не давала стадионников. Эксперты индустрии ранее рассказали «Радиоточке НСН» о самых востребованных концертах лета. В их числе, в частности, оказались выступления Егора Крида, «Руки Вверх!», Леонида Агутина, группы «Звери» и рэпера Macan.

28 февраля лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина сообщила о выходе нового сингла «15 границ». По ее словам, композиция стала третьим, завершающим синглом в преддверии выхода альбома.

