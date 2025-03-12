«Свежий звук и любовь»: Организаторы раскрыли подробности стадионного шоу Арбениной
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина сообщила, что 7 июня 2025 года даст концерт на московском стадионе «Лукойл Арена». Сопродюсер и организатор мероприятия МТС Live раскрыл некоторые подробности грандиозного шоу.
Так, сорок тысяч зрителей соберутся на одной из крупнейших площадок столицы, чтобы услышать «Катастрофически», «31-ю весну», «Разбуди меня» и другие хиты певицы в свежем звуке. Также на концерте с говорящим названием «Арбенина.Любовь» будут представлены и новые хиты и эксперименты.
Уже в марте группа выпустит свой четырнадцатый альбом, часть композиций войдут в программу июньского выступления. Сама артистка заинтриговала зрителей, отметив, что сейчас ведутся переговоры «с двумя классными молодыми харизматичными артистами на предмет их участия в концерте».
8 июля 2023 года на этом же стадионе состоялся концерт, приуроченный к 30-летию группы «Ночные снайперы». Арбенина назвала то выступление лучшим в истории группы, а корреспондент НСН, находившийся на месте событий, описал произошедшее на домашнем стадионе футбольного «Спартака».
В 2024 году Арбенина не давала стадионников. Эксперты индустрии ранее рассказали «Радиоточке НСН» о самых востребованных концертах лета. В их числе, в частности, оказались выступления Егора Крида, «Руки Вверх!», Леонида Агутина, группы «Звери» и рэпера Macan.
28 февраля лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина сообщила о выходе нового сингла «15 границ». По ее словам, композиция стала третьим, завершающим синглом в преддверии выхода альбома.
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