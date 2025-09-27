«Интервидение» состоялось 20 сентября в Москве. Российский исполнитель Шаман после выступления отказался от оценок, чем вызвал недоумение автора его песни на конкурсе продюсера и композитора Максима Фадеева. На «Live Арене» выступили артисты из 22 стран мира, включая Россию, Белоруссию, Китай, Казахстан, Кубу, ОАЭ и другие. Представительница США не смогла принять участие в музыкальном состязании. Победителем конкурса стал представитель Вьетнама Дык Фук, напоминает «Радиоточка НСН».

«Россия - страна, которая всегда на пике. Что бы ни было, Россия всегда вызывает огромный интерес, и «Интервидение» тому подтверждение. Мы это увидели по отклику, по интересу к контенту, который разлетелся: огромное количество видео, просмотров и комментариев людей. Огромное количество иностранцев, которые увидели красоту нашей культуры. Одним из самых ярких номеров было совместное выступление российских артистов (попурри - прим. НСН), где мы показали красоту нашей страны посредством песенного искусства», - сказала артистка в рамках форума «Российская креативная неделя», который проходит в Москве 25-27 сентября в Национальном центре «Россия».

Генеральный директор Москонцерта, продюсер и сценарист кино и телевидения, сооснователь «Главкино» Илья Бачурин, в свою очередь, заявил, что главной победой России на конкурсе «Интервидение» стало то, что в столицу приехали артисты со всего мира и выступили на одной сцене.

