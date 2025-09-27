Куртукова назвала самый яркий номер на «Интервидении»

Попурри стало одним из самых ярких номеров на «Интервидении», сказала Татьяна Куртукова.

Российская певица Татьяна Куртукова (Макеева) сказала, что международный песенный конкурс «Интервидение» стал подтверждением того, что Россия вызывает огромный интерес, несмотря ни на что.

Пригожин призвал «отбить руки» постановщику выступления Шамана

«Интервидение» состоялось 20 сентября в Москве. Российский исполнитель Шаман после выступления отказался от оценок, чем вызвал недоумение автора его песни на конкурсе продюсера и композитора Максима Фадеева. На «Live Арене» выступили артисты из 22 стран мира, включая Россию, Белоруссию, Китай, Казахстан, Кубу, ОАЭ и другие. Представительница США не смогла принять участие в музыкальном состязании. Победителем конкурса стал представитель Вьетнама Дык Фук, напоминает «Радиоточка НСН».

«Россия - страна, которая всегда на пике. Что бы ни было, Россия всегда вызывает огромный интерес, и «Интервидение» тому подтверждение. Мы это увидели по отклику, по интересу к контенту, который разлетелся: огромное количество видео, просмотров и комментариев людей. Огромное количество иностранцев, которые увидели красоту нашей культуры. Одним из самых ярких номеров было совместное выступление российских артистов (попурри - прим. НСН), где мы показали красоту нашей страны посредством песенного искусства», - сказала артистка в рамках форума «Российская креативная неделя», который проходит в Москве 25-27 сентября в Национальном центре «Россия».

Генеральный директор Москонцерта, продюсер и сценарист кино и телевидения, сооснователь «Главкино» Илья Бачурин, в свою очередь, заявил, что главной победой России на конкурсе «Интервидение» стало то, что в столицу приехали артисты со всего мира и выступили на одной сцене.

ФОТО: ТАСС/Шарифулин Валерий
ТЕГИ:ИнтервидениеКонцертМузыкаМузыканты

