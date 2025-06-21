Организатор показов «Chanel» уличил ивент-индустрию РФ в отсутствии креатива
Организатор показов «Louis Vuitton» в России Дмитрий Яковлевский в эфире НСН осудил современных представителей ивент-индустрии за то, что они делают проекты «тяп-ляп».
Основатель международной дизайн-лаборатории «Twenty Five» Дмитрий Яковлевский в беседе со специальным корреспондентом НСН на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что современные организаторы мероприятий в РФ почти не используют креатив для создания проектов, а делают их «для галочки».
«Из-за того, что сейчас в связи с развитием Интернета и искусственного интеллекта поток информации стал больше и быстрее, сам креатив, замысел и посыл немного вымирают. Из-за кратких сроков, затягивания оплаты в связи с мировой экономикой сейчас очень заметно, что люди делают все «ради галочки», чтобы сдать проект. Вкладывают очень мало мыслей, терпения. 95% мероприятий — «тяп-ляп». Кто-то просто исполняет выигранный тендер. Но креативной мысли за всеми проектами нет. Даже если рассматривать фестивали или мероприятия новых брендов. Даже компании-подрядчики не выкладывают эти проекты на свои сайты. Им стыдно», - объяснил он.
По его словам, в любые проекты необходимо вкладывать посыл.
«Мы живем один раз, и проекты, которые мы делаем, хотя бы через один, надо делать с каким-то посылом, миссией. Иначе жизнь будет пустой. Я знаю многих, кто раньше работал в ивенте, а потом уехал или сменил сферу деятельности. Сам креатив сейчас исчезает. Много кто использует ИИ. Все обесценивается. И когда приходишь на мероприятия, это очень заметно. Уникальность мероприятий, материалы с которых хочется выложить в Сеть не просто, чтобы отметиться, а потому что удивляют, сейчас исчезает», - заключил он.
Дмитрий Яковлевский — единственный организатор масштабных проектов и показов для мировых люксовых брендов в России, в том числе для «Chanel», «Louis Vuitton», «Hermеs», «Philipp Plein» и «Cartier». Он также организовывал концерты Адель и Рианны. К тому же Яковлевский вошел в оргсостав по всему техобеспечению международного музыкального конкурса «Интервидение-2025».
Ранее бывший гендиректор билетного сервиса «Ticketland» Виталий Виноградов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил, что в России музыкальные фестивали и концерты продолжат оставаться самыми востребованными мероприятиями в этом году. По его словам, рост покупок билетов — это мировой тренд, но в РФ он связан в том числе с успешным импортозамещением артистов.
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