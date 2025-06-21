Организатор показов «Chanel» уличил ивент-индустрию РФ в отсутствии креатива

«Мы живем один раз, и проекты, которые мы делаем, хотя бы через один, надо делать с каким-то посылом, миссией. Иначе жизнь будет пустой. Я знаю многих, кто раньше работал в ивенте, а потом уехал или сменил сферу деятельности. Сам креатив сейчас исчезает. Много кто использует ИИ. Все обесценивается. И когда приходишь на мероприятия, это очень заметно. Уникальность мероприятий, материалы с которых хочется выложить в Сеть не просто, чтобы отметиться, а потому что удивляют, сейчас исчезает», - заключил он.

Дмитрий Яковлевский — единственный организатор масштабных проектов и показов для мировых люксовых брендов в России, в том числе для «Chanel», «Louis Vuitton», «Hermеs», «Philipp Plein» и «Cartier». Он также организовывал концерты Адель и Рианны. К тому же Яковлевский вошел в оргсостав по всему техобеспечению международного музыкального конкурса «Интервидение-2025».

Ранее бывший гендиректор билетного сервиса «Ticketland» Виталий Виноградов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил, что в России музыкальные фестивали и концерты продолжат оставаться самыми востребованными мероприятиями в этом году. По его словам, рост покупок билетов — это мировой тренд, но в РФ он связан в том числе с успешным импортозамещением артистов.

