Захарова похвалила номер победителя «Евровидения-2025»
Номер, который победил на «Евровидении-2025», - это песня, это музыка, а не просто беготня без трусов по сцене, сказала спецкору НСН Мария Захарова.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе со специальным корреспондентом НСН на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) похвалила номер победителя «Евровидения-2025».
Победителем 69-го песенного конкурса «Евровидении» стал певец JJ (Йоханнес Питч) из Австрии, представивший композицию «Wasted Love». Артист сочетает в своих выступлениях поп-музыку и оперные элементы. Захарова указала на возвращение организаторов «Евровидения» к «нормальности».
«Раньше я следила за «Евровидением», но в этом году видела только песню, которая победила. Мне кажется, они (организаторы конкурса - прим. НСН) как будто поняли, о чем им говорят, и начали возвращаться к нормальности. Они не пошли в сторону эпатажа. Это была песня, это была музыка, а не просто беготня без трусов по сцене», - сказала собеседница НСН.
СМИ писали, что Питчу нравятся российские исполнители, в частности оперная певица Анна Нетребко. Сообщалось, что конкурсная песня JJ «Wasted Love» была написана под впечатлением от россиянки. Питч признавался, что активно поддерживает Нетребко в соцсетях, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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