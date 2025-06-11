Пригожин счел «шикарным» участие США в «Интервидении»
Россияне с радостью примут гостей со всех стран мира, вне зависимости от их происхождения, рассказал НСН Иосиф Пригожин
Культура должна объединять народы, поэтому россияне будут рады всем участникам из любых стран мира на конкурсе в Москве, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с НСН.
США входят в число стран, которые примут участие в «Интервидении», об этом сообщили РИА Новости с ссылкой на директора департамента маркетинга и коммуникаций конкурса Анастасию Григорьеву. Уточняется, что исполнителя, который приедет в Москву, пока еще выбирают. Пригожин подчеркнул, что это не важно, если участник готов приехать в Россию.
«Если бы я знал, кого отправят американцы на ”Интервидение”, то я бы сказал, но пока даже не представляю. Сам факт участия представителя США — это шикарно, потому что музыка должна существовать без границ. Культурный мост строится вне зависимости от политических взглядов. Мы самый гостеприимный народ: чем больше иностранцев, тем будет лучше. Если люди приехали к нам, значит, мы должны уважать их желания и достойно принять их, мы приглашаем не унижаться, а в гости. Музыка объединяет людей, здесь нет дружественных и недружественных. Победить должен лучший исполнитель, важно, чтобы мероприятие было честным. Место проведения не должно играть роли, это — конкурс, а мы просто принимаем в нем участие», — отметил он.
Ранее заслуженный артист России Ярослав Дронов (Шаман) рассказал специальному корреспонденту НСН, что на песенном конкурсе «Интервидение» будет выступать исключительно в качестве исполнителя.
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