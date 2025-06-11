Культура должна объединять народы, поэтому россияне будут рады всем участникам из любых стран мира на конкурсе в Москве, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с НСН.

США входят в число стран, которые примут участие в «Интервидении», об этом сообщили РИА Новости с ссылкой на директора департамента маркетинга и коммуникаций конкурса Анастасию Григорьеву. Уточняется, что исполнителя, который приедет в Москву, пока еще выбирают. Пригожин подчеркнул, что это не важно, если участник готов приехать в Россию.