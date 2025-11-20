Певцу Шаману посоветовали красиво петь и трудиться в Китае

У Ярослава Дронова есть всё для успешного выступления в Китае, заявил в беседе с НСН продюсер Сергей Пудовкин.

Продюсер выступающего в Китае российского певца Витаса (Виталий Грачев) Сергей Пудовкин заявил в эфире НСН, что Шаману (Ярославу Дронову) не придётся подстраиваться под китайскую публику: у артиста есть все слагаемые успеха.

Ранее Дронов рассказал в интервью РИА Новости, что хотел бы дать концерт в Китае, где еще ни разу не был.

«Будем разбираться!»: Витас потерял миллион долларов в Китае из-за фальшивых билетов
«У него прекрасный репертуар, прекрасные артисты. Я думаю, что для таких ярких, талантливых и молодых артистов, которые реально круто работают и реально обладают очень сильной и энергетикой, и голосом, и репертуаром, открыты все страны. Я искренне желаю ему успеха. Этот певец вызывает у меня самые позитивные эмоции и ощущения с момента его появления на сцене. При том, что меня далеко не все артисты, которые появляются, радуют и вызывают чувство сопереживания, а он – да», - сделал он комплимент заслуженному артисту России.

По словам Пудовкина, всё, что нужно, чтобы покорить сердца китайских любителей музыки - усердно трудиться и красиво петь хорошие песни.

Продюсер исключил изменение репертуара Шамана после свадьбы с Мизулиной
«Для того, чтобы успешно выступить в Китае, нет секретов или каких-то загадок, которые надо разгадать. Надо работать, трудиться, красиво петь, иметь хорошие песни. Всё это есть у Шамана, поэтому уверен, что он и его команда с этим справятся», - добавил продюсер.

Ранее продюсер Виталий Пудовкин рассказал НСН, что Витас покорил Поднебесную своим прекрасным вокалом на китайском.

ФОТО: Илья Московец/URA.RU/ТАСС
