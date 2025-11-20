Продюсер выступающего в Китае российского певца Витаса (Виталий Грачев) Сергей Пудовкин заявил в эфире НСН, что Шаману (Ярославу Дронову) не придётся подстраиваться под китайскую публику: у артиста есть все слагаемые успеха.

Ранее Дронов рассказал в интервью РИА Новости, что хотел бы дать концерт в Китае, где еще ни разу не был.