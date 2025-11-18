Продюсер исключил изменение репертуара Шамана после свадьбы с Мизулиной

Свадьба с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной вряд ли повлияет на репертуар певца Шамана (Ярослав Дронов). Об этом NEWS.ru заявил продюсер Павел Рудченко.

Критик назвал артистов, способных потеснить Шамана и Гагарину по популярности

По его мнению, исполнитель продолжит придерживаться того жанра, который полюбился поклонникам - с акцентом на патриотические песни.

«Вряд ли Ярослав Дронов начнет писать любовные альбомы, лирические песни. У него более духоподъемный материал, который сделал его популярным», — заключил продюсер.

Ранее Шаман и Мизулина официально стали мужем и женой, церемония регистрации брака прошла в Донецке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН / Светлана Ключкина
ТЕГИ:МузыкаСвадьбаПевецSHAMAN

Горячие новости

Все новости

партнеры