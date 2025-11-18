Продюсер исключил изменение репертуара Шамана после свадьбы с Мизулиной
Свадьба с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной вряд ли повлияет на репертуар певца Шамана (Ярослав Дронов). Об этом NEWS.ru заявил продюсер Павел Рудченко.
По его мнению, исполнитель продолжит придерживаться того жанра, который полюбился поклонникам - с акцентом на патриотические песни.
«Вряд ли Ярослав Дронов начнет писать любовные альбомы, лирические песни. У него более духоподъемный материал, который сделал его популярным», — заключил продюсер.
Ранее Шаман и Мизулина официально стали мужем и женой, церемония регистрации брака прошла в Донецке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам назвали причины отказов по ипотеке
- Россиянам рассказали, какой будет зима 2026 года
- Крида сравнили с Безруковым: Кинокритик назвал лучшие фильмы 2025 года
- Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву
- Продюсер исключил изменение репертуара Шамана после свадьбы с Мизулиной
- Россиян предупредили об ответственности за игру S.T.A.L.K.E.R
- Россиянам посоветовали бороться с депрессией с помощью танцев
- Госдума одобрила ужесточение налоговых условий для иноагентов
- Пассивный вход и атмосфера: Почему россияне готовы менять работу за небольшую прибавку
- В Польше после взрыва на железной дороге введут третий уровень опасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru