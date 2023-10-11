«Будем разбираться!»: Витас потерял миллион долларов в Китае из-за фальшивых билетов
Продюсер певца Сергей Пудовкин рассказал НСН, что в Китае обязательно найдут злоумышленников, провернувших возмутительную аферу.
Продюсер певца Витаса Сергей Пудовкин в беседе с НСН рассказал, что команда исполнителя потеряла миллион долларов за один концерт в Китае, на который люди пришли по фальшивым билетам.
Накануне больше семи тысяч человек пришли на концерт российского певца Витаса в Китае по поддельным билетам. Так, на выступление в китайском Сучжоу пришло больше людей, чем мог вместить концертный зал. Всего в рамках тура планируется 15 концертов.
«Средняя стоимость билета на концерт Витаса в Китае составляет 150 долларов, VIP-билеты – 500 долларов. Обнаружено было семь тысяч фальшивых билетов, недополученная прибыль составит миллион долларов за один концерт. С этим пусть разбираются организаторы и соответствующие органы, потому что это колоссальные деньги. Найти мошенников вполне реально, в Китае это приравнивается к подделке денег. Их, конечно, найдут», - рассказал Пудовкин.
Подобные схемы он связал с ажиотажем в рамках концертного тура в Китае. По его словам, все билеты были раскуплены за два дня, а мошенники решили воспользоваться ситуацией и заработать.
«Семь тысяч зрителей – это колоссальное количество людей, в Кремлевском дворце, для сравнения, шесть тысяч мест. Конечно, там была такая арена, что это не бросалось в глаза. Мне очень жалко людей, потому что они купили билеты за деньги, но на параллельных сайтах. Будем разбираться. Я впервые с таким сталкиваюсь в таком объеме. Я даже не мог себе представить, что такое может быть. Официальные билеты были проданы за два дня на весь тур в Китае. Мы почти три года не были в Китае, ажиотаж колоссальный», - заключил собеседник НСН.
Витас впервые посетил Китай с концертом еще в 2006 году. В отрасли отмечают, что певец стал по-настоящему культовой личностью для китайских зрителей, а его популярность связывают с успешным и зрелым коммерческим маркетингом, передает «Радиоточка НСН».
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