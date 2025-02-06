«Изысканность без шелухи и блефа!»: Менеджер Витаса о феномене певца в Китае

Секрет успеха певца Витаса (Виталий Грачев) в Китае кроется в его абсолютной уникальности, яркости, таланте и созвучности его творчества с традиционной китайской культурой, которые уже 20 лет продолжают удивлять публику КНР. Об этом в беседе с НСН заявил менеджер исполнителя Сергей Пудовкин.

Витас уже несколько лет является суперзвездой Китая, где он продолжает строить карьеру и поражать фанатов своими образами. «Его настолько любят там, что в музеях Пекина установили почти 2 сотни восковых фигур с ним. А фанаты все копируют его стиль», — сообщил менеджер певца Виталий Пудовкин в интервью Общественной службе новостей. Он уточнил, что слава Грачева настолько велика в Азии, что родилась идея записать альбом на китайском. В разговоре с НСН Пудовкин пояснил, что писать песни на китайском языке Витас все-таки не собирается, однако снискал свою славу, в том числе, из-за великолепного исполнения китайских песен.