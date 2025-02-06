«Изысканность без шелухи и блефа!»: Менеджер Витаса о феномене певца в Китае
Витас, в частности, покорил Поднебесную своим прекрасным вокалом на китайском - писали, что он словно вышел из пекинской оперы, рассказал НСН Виталий Пудовкин.
Секрет успеха певца Витаса (Виталий Грачев) в Китае кроется в его абсолютной уникальности, яркости, таланте и созвучности его творчества с традиционной китайской культурой, которые уже 20 лет продолжают удивлять публику КНР. Об этом в беседе с НСН заявил менеджер исполнителя Сергей Пудовкин.
Витас уже несколько лет является суперзвездой Китая, где он продолжает строить карьеру и поражать фанатов своими образами. «Его настолько любят там, что в музеях Пекина установили почти 2 сотни восковых фигур с ним. А фанаты все копируют его стиль», — сообщил менеджер певца Виталий Пудовкин в интервью Общественной службе новостей. Он уточнил, что слава Грачева настолько велика в Азии, что родилась идея записать альбом на китайском. В разговоре с НСН Пудовкин пояснил, что писать песни на китайском языке Витас все-таки не собирается, однако снискал свою славу, в том числе, из-за великолепного исполнения китайских песен.
«Это не мои слова. Песни на китайском действительно есть, но нет такой идеи писать на китайском языке. Писать надо на русском, на котором Витас поет все песни последние годы. Я думаю, что феномен его успеха – это, как всегда в большом бизнесе, сочетание нескольких элементов. Безусловно, это тот самый голос, тот самый талант, который был необычен для китайцев в то время. Они говорили, что он как будто вышел из китайской оперы. Конечно, отсылка к традиционной культуре, я имею в виду пекинскую оперу, сыграла свою роль. Это было ярко, необычно. Потом в те годы говорили, что он первый не китаец, который имеет китайское произношение. Он очень хорошо пел и поет песни на китайском языке. Также Витас стал единственным приглашенным зарубежным артистом на концерт, посвященный главному празднику Китая – Китайскому Новому Году. Эта возможность интеграции на CCTV, с крупнейшими каналами, тоже сыграла огромную роль. Прошло практически 20 лет, а он настолько яркий и нетипичный для западного и русского шоу-бизнеса, что до сих пор вызывает удивление», - рассказал он.
По словам Пудовкина, Витас никогда не славился излишней вычурностью или расточительством, а некоторое вещи носит уже почти 25 лет.
«Что касается публики, я 35 лет в этом бизнесе и могу сказать, что артист всегда сам формирует отношение, восторг, эмоцию у публики. Я вижу, что каждый раз одна и та же публика по территориальному признаку реагирует по-разному. Где-то это изумление, местами слезы. Один из его секретов в том, что он абсолютно честен. Золотые произведения Витаса, например, «Опера #2», «Звезда», «Мама», «Берега России» он написал сам и про себя. Мы никогда не пользовались какими-то услугами композиторов. Витас точно не король. Конечно, есть большое шоу, сценические костюмы, красивый антураж, декорации, дорогие клипы. Это неотъемлемая часть шоу-бизнеса. Изысканное поведение на сцене, кстати, тоже один из элементов, который привел Витаса к большому успеху. В 2001 году в США под башнями-близнецами мы купили куртку, и он до сих пор в ней ходит. Это показатель того, что такое Витас. У нас нет этой шелухи, мы никогда не блефовали изобилием украшений», - подытожил он.
Ранее музыкальный продюсер Вадим Преображенский в разговоре с НСН заявил, что Витасу нет смысла выступать в России, где его не принимает шоу-бизнес.
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