Член жюри премии «Все Цвета Джаза» Крамер объяснил необходимость худсоветов

«Я высказывал мнение, что можно вернуться к практике художественных советов. Только не к цензуре, а в плане помощи талантам и отсеивания малоталантливых или не артистичных музыкантов. Я за то, чтобы худсоветы могли, например, решать, способен ли музыкант удержать публику больше, чем на одну или несколько пьес, в течение отделения или сольного концерта. Худсовет может сказать, что ты талантливый музыкант, но вот эта программа подобрана неудачно. Поэтому в худсоветах должны сидеть опытные практики, уже завоевавшие себе имя», – отметил джазмен.



Собеседник НСН также добавил, что цензура сегодня должна отделять от высокого искусства низкопробное, которое при этом может жить собственной жизнью, если у него есть свой рынок.

«Без низкопробного искусства тоже нельзя – это часть пирамиды общей культуры. Всегда существовала таверновая музыка, музыка низов, а из низов выходят верха. Но когда такая музыка безмерно множится, тогда и верха падают, и случается то, что происходит сейчас в мировом искусстве: безмерное и конвейеризированное распространение ширпотреба, который называют шоу-бизнесом», – пояснил Крамер.