Член жюри премии «Все Цвета Джаза» Крамер объяснил необходимость худсоветов
Член жюри премии "Все Цвета Джаза" Даниил Крамер заявил НСН, что цензура должна отделять от высокого искусства низкопробное, которое при этом может жить собственной жизнью.
Народный артист России, пианист Даниил Крамер заявил НСН, что принял предложение участвовать в жюри ежегодной премии «Все Цвета Джаза», организатором которой выступает Радио JAZZ, поскольку оценить исполнителей – это давать им дорогу.
По его словам, конкурсы способствуют продвижению талантливых людей, и любой номинант премии интересен по-своему. Церемония вручения XI ежегодной премии «Все Цвета Джаза» состоится 19 ноября в театре «ОДЕОН».
«Музыканты все разные. Если даже одинаково оценить их профессиональное мастерство, то одинакового артистизма и воздействия на публику не бывает. Поскольку жюри не состоит из одного человека, в него входят эксперты разных направлений, то они вместе и оценивают музыкантов. Я же всегда принимаю решение в пользу соединения таланта, перспективы, артистизма и образности», – рассказал он.
Как уточнил музыкант, молодежь сегодня увлекается джазом, однако европейская, американская и российская культура, к сожалению, построены так, что интерес к низкопробной попсе и к музыкальной монетизированной жвачке в десятки раз превышает тягу к классике, джазу, фолку, ко всему. Подобная музыка, по словам Крамера, требует душевных затрат и переживаний. При этом монетизация искусства – страшная вещь, а воспитание поколения потребителей – еще страшнее.
«Я высказывал мнение, что можно вернуться к практике художественных советов. Только не к цензуре, а в плане помощи талантам и отсеивания малоталантливых или не артистичных музыкантов. Я за то, чтобы худсоветы могли, например, решать, способен ли музыкант удержать публику больше, чем на одну или несколько пьес, в течение отделения или сольного концерта. Худсовет может сказать, что ты талантливый музыкант, но вот эта программа подобрана неудачно. Поэтому в худсоветах должны сидеть опытные практики, уже завоевавшие себе имя», – отметил джазмен.
Собеседник НСН также добавил, что цензура сегодня должна отделять от высокого искусства низкопробное, которое при этом может жить собственной жизнью, если у него есть свой рынок.
«Без низкопробного искусства тоже нельзя – это часть пирамиды общей культуры. Всегда существовала таверновая музыка, музыка низов, а из низов выходят верха. Но когда такая музыка безмерно множится, тогда и верха падают, и случается то, что происходит сейчас в мировом искусстве: безмерное и конвейеризированное распространение ширпотреба, который называют шоу-бизнесом», – пояснил Крамер.
По словам джазмена, хороший джазовый проект создает образы, и такое выступление оставляет послевкусие: люди помнят его. Будущее джазовой музыки в России перспективно, но в том случае, если не будут мешать.
Помимо Крамера в жюри премии «Все Цвета Джаза» также войдут народный артист России Игорь Бутман, народный артист России Сергей Жилин, народная артистка России Валерия, главный редактор журнала «Джаз.Ру» Кирилл Мошков, а также автор и лидер группы «Billy’s Band» Билли Новик.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России в 2026 году вырастет максимальный размер больничного
- Член жюри премии «Все Цвета Джаза» Крамер объяснил необходимость худсоветов
- Дело об угрозе убийством Долиной и ее представителю завели и приостановили
- Депутат Бессараб рассказала об индексации пенсий в России в 2026 году
- В Ярославле предотвратили незаконный экспорт двигателей двойного назначения
- В Союзе автосервисов не подтвердили проблему с рулём у Lada Largus
- Мурашко: В России зарегистрировано 48 тысяч медицинских изделий
- В Москве пенсионерка толкнула девочку-подростка на пути в метро
- Непомнящий назвал вероятного чемпиона России по футболу в сезоне 2025/2026
- Довольные лица: Отключение света в интервью с Зеленским посчитали пиаром
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru