Бутман назвал премию «Все Цвета Джаза» трамплином для настоящих талантов
Народный артист России, саксофонист Игорь Бутман рассказал НСН, что учится у молодых музыкантов новаторству и умению адаптироваться.
Церемония вручения XI ежегодной премии «Все Цвета Джаза» состоится 19 ноября в театре «ОДЕОН» , организатором премии выступает Радио JAZZ. Народный артист России, саксофонист, художественный руководитель «Московского джазового оркестра» Игорь Бутман состоит в жюри премии уже не первый год. Он раскрыл НСН критерии творческого отбора.
До 10 ноября проходит зрительское голосование, а тройки лидеров будут объявлены в эфире. После этого этапа, до 14 ноября, экспертное звёздное жюри определит лучших, а победителей огласят уже на самой Премии. По словам Бутмана, главные судьи – не члены жюри, а именно слушатели: их признание, уважение и любовь – вот к чему должны стремиться номинанты. С профессиональной же точки зрения он смотрит на исполнение, технику, внешний вид артистов, который тоже важен.
«Представьте себе искусствоведа, который лично любит импрессионизм, но при этом способен оценить гениальность Пикассо. Важно понимать: то, что музыка не совпадает с моими личными предпочтениями, не означает, что она плохая или незначительная. Наоборот, иногда именно такие «неудобные», новаторские работы двигают искусство вперед. Давайте вспомним, как современники не принимали Чарли Паркера, а теперь его музыка – классика. Поэтому в жюри я выступаю не как слушатель Игорь Бутман, а как эксперт, который должен разглядеть талант. Ведь джаз – это про свободу, в том числе и свободу от собственных предубеждений», – сказал народный артист России.
Джазмен уверен, что каждый музыкант должен иметь кумира, творчество которого его вдохновляет. Нужно попытаться повторить его путь через призму собственного восприятия джазового искусства. Но и мэтры могут вполне что-то перенять у молодежи.
«Лично я у молодых музыкантов учусь новаторству и умению адаптироваться. У них есть доступ к огромному количеству информации и музыкальных направлений, что позволяет им привносить в джаз новые идеи и свежее звучание. Кроме того, среди нового поколения появляется много талантливых и технически сильных исполнителей, будь то барабанщики, басисты или саксофонисты. Это не может не вдохновлять!», – поделился наблюдением Бутман.
Он также признался, что особенно ценно видеть, как дебютанты вырастают в зрелых музыкантов с авторским почерком. Некоторые после победы в премии «Все Цвета Джаза» начинали сотрудничать с «Московским джазовым оркестром», другие вышли на международный уровень.
«Запомнились ансамбли из регионов, которые за несколько лет прошли путь от номинантов до участников европейских фестивалей. В этом и есть магия Премии – она становится трамплином для настоящих талантов. Молодые артисты начинают ориентироваться на победителей, потому что понимают, что эти музыканты признаны и зрительским, и профессиональным сообществом», – рассказал художественный руководитель «Московского джазового оркестра».
Бутман выразил уверенность, что в 2025 году премия «Все Цвета Джаза» пройдет на высшем уровне и привлечет к джазовому искусству ещё больше внимания, чем во все предыдущие годы.
«Человек может слушать джаз по радио и не задумываться о том, кто его исполняет. Красиво звучит – и этого достаточно. А благодаря премии «Все Цвета Джаза» любой слушатель может зайти на сайт и увидеть имена талантливых артистов. Кто-то заинтересуется и послушает их музыку, придёт в новый джаз-клуб или посетит новый для себя фестиваль. Все мы, деятели джазового искусства, преследуем одну и ту же цель – популяризацию импровизационной музыки», – сказал он.
Кроме Игоря Бутмана в жюри премии «Все Цвета Джаза» войдут народный артист России, руководитель коллектива «Фонограф-Джаз-Бэнд» Сергей Жилин, народный артист России, действительный член Российской академии искусств Даниил Крамер, главный редактор журнала «Джаз.Ру», исследователь джаза Кирилл Мошков, певица, народная артистка России Валерия, автор и лидер групп «Billy’s Band» и «Петербургский Джазовый Актив», совладелец баров The Hat Билли Новик.
