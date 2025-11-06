Бутман назвал премию «Все Цвета Джаза» трамплином для настоящих талантов

«Представьте себе искусствоведа, который лично любит импрессионизм, но при этом способен оценить гениальность Пикассо. Важно понимать: то, что музыка не совпадает с моими личными предпочтениями, не означает, что она плохая или незначительная. Наоборот, иногда именно такие «неудобные», новаторские работы двигают искусство вперед. Давайте вспомним, как современники не принимали Чарли Паркера, а теперь его музыка – классика. Поэтому в жюри я выступаю не как слушатель Игорь Бутман, а как эксперт, который должен разглядеть талант. Ведь джаз – это про свободу, в том числе и свободу от собственных предубеждений», – сказал народный артист России.

Джазмен уверен, что каждый музыкант должен иметь кумира, творчество которого его вдохновляет. Нужно попытаться повторить его путь через призму собственного восприятия джазового искусства. Но и мэтры могут вполне что-то перенять у молодежи.

«Лично я у молодых музыкантов учусь новаторству и умению адаптироваться. У них есть доступ к огромному количеству информации и музыкальных направлений, что позволяет им привносить в джаз новые идеи и свежее звучание. Кроме того, среди нового поколения появляется много талантливых и технически сильных исполнителей, будь то барабанщики, басисты или саксофонисты. Это не может не вдохновлять!», – поделился наблюдением Бутман.

Он также признался, что особенно ценно видеть, как дебютанты вырастают в зрелых музыкантов с авторским почерком. Некоторые после победы в премии «Все Цвета Джаза» начинали сотрудничать с «Московским джазовым оркестром», другие вышли на международный уровень.

«Запомнились ансамбли из регионов, которые за несколько лет прошли путь от номинантов до участников европейских фестивалей. В этом и есть магия Премии – она становится трамплином для настоящих талантов. Молодые артисты начинают ориентироваться на победителей, потому что понимают, что эти музыканты признаны и зрительским, и профессиональным сообществом», – рассказал художественный руководитель «Московского джазового оркестра».

Бутман выразил уверенность, что в 2025 году премия «Все Цвета Джаза» пройдет на высшем уровне и привлечет к джазовому искусству ещё больше внимания, чем во все предыдущие годы.