Институт Пушкина: Россияне стали отказываться от англицизмов
Россияне стали отказываться от англицизмов в речи, в том числе видна сознательная работа по замене зарубежных слов на русскоязычные аналоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ректора Института русского языка им. Пушкина Никиту Гусева.
Он подчеркнул, что и журналисты, и лидеры общественного мнения стали чаще употреблять слова, укорененные в русском языке. Так Гусев отметил, что из их текстов или материалов СМИ уже почти исчезли такие слова, как «коучи», «батлы», «ивенты» или «сейлы», а вместо них можно найти привычные для русского языка аналоги. При этом он рассказал, что безэквивалентные лексические единицы общество активно продолжает использовать в речи.
Ранее директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик в интервью НСН заявил, что частое использование россиянами англицизмов объясняется интересом к технологическим новинкам, идущим в основном с Запада.
