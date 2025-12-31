Институт Пушкина: Россияне стали отказываться от англицизмов

Он подчеркнул, что и журналисты, и лидеры общественного мнения стали чаще употреблять слова, укорененные в русском языке. Так Гусев отметил, что из их текстов или материалов СМИ уже почти исчезли такие слова, как «коучи», «батлы», «ивенты» или «сейлы», а вместо них можно найти привычные для русского языка аналоги. При этом он рассказал, что безэквивалентные лексические единицы общество активно продолжает использовать в речи.

Ранее директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик в интервью НСН заявил, что частое использование россиянами англицизмов объясняется интересом к технологическим новинкам, идущим в основном с Запада.