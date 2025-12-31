«Важно стараться быть лучше»: Сокуров пожелал россиянам мира и здоровья в новом году
Александр Сокуров рассказал НСН, что главным личным событием в 2025 году для него стала возможность посетить университеты Италии.
Кинорежиссер Александр Сокуров в беседе с НСН заявил, что ждет завершения спецоперации в 2026 году. Он также призвал россиян у стремиться ежедневно быть все лучше и лучше в новом году и заботиться о здоровье.
«Самое тяжелое, самое сложное событие - продолжающаяся спецоперация. Дай Бог, чтобы мы в конце концов смогли завершить ее. В сравнении с этим ни о чем даже говорить не надо. Личные обстоятельства – мелочи. Мы все ждем мира, нам всем нужно прекращение такой ситуации, которая дается нам тяжело», - отметил он.
По словам собеседника НСН, главным личным событием 2025 года для него стала поездка в университеты Италии.
«Большим событием, конечно, была поездка в Италию. То, что меня принимали ректоры крупнейших университетов, было для меня честью. Я смог изучить систему преподавания гуманитарных дисциплин, систему преподавания в кинематографических вузах. Поскольку мне не разрешают преподавать в России, я очень интересовался, как осуществляется профессиональная работа наставников в стране, где высшее образование является корневой, природной частью жизни. Болонский университет, в котором 100 тысяч студентов - самый старый университет в мире с серьезной, большой, особенной системой преподавания. Я с радостью ходил по этим коридорам, встречался с преподавателями. Это были счастливые минуты моей жизни. Я мог видеть студентов, мог видеть блестящую систему образования, которая кажется мне интересной. Не во всем пригодной для нашей реальности, но в общем очень интересной», - рассказал Сокуров.
Как добавил режиссер, главное в новом году – быть здоровым, а все остальное приложится.
«Будьте здоровы, и Бог поможет всем во всем. Нам всем нужно стараться и быть лучше и лучше. Нам нужно защитить наших молодых людей и помочь им. Вот это то, что заботит меня более всего», - заявил он.
Ранее на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) режиссер упомянул, что его фильмы не выпускают в прокат без объяснения причин. Помимо прочего заявил, что сегодня надо решительно менять тональность взаимоотношений государства с художественной средой. Президент России Владимир Путин пообещал созвониться с Александром Сокуровым, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: К концу 2025 года ФНС недополучила из-за блогеров свыше 1,8 млрд рублей
- СМИ: За атакой на резиденцию Путина стоят Киев и Лондон
- «Дайте танк», «Кухни» и идеальная попса: Алиса Вокс о музыкальных фаворитах 2025 года
- МО: За ночь ПВО сбили 86 дронов ВСУ
- «Важно стараться быть лучше»: Сокуров пожелал россиянам мира и здоровья в новом году
- На Кубани из-за техсбоя задержали почти 20 поездов
- Релиз Green Day и реюнион Oasis включили в топ музыкальных событий года
- Институт Пушкина: Россияне стали отказываться от англицизмов
- В РФ начали блокировать снятие крупной суммы наличных через банкоматы
- Герасимов объявил о рекордно высоких темпах наступления ВС РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru