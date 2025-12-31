Как добавил режиссер, главное в новом году – быть здоровым, а все остальное приложится.

«Будьте здоровы, и Бог поможет всем во всем. Нам всем нужно стараться и быть лучше и лучше. Нам нужно защитить наших молодых людей и помочь им. Вот это то, что заботит меня более всего», - заявил он.

Ранее на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) режиссер упомянул, что его фильмы не выпускают в прокат без объяснения причин. Помимо прочего заявил, что сегодня надо решительно менять тональность взаимоотношений государства с художественной средой. Президент России Владимир Путин пообещал созвониться с Александром Сокуровым, передает «Радиоточка НСН».

