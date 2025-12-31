В РФ начали блокировать снятие крупной суммы наличных через банкоматы

Отмечается, что теперь при попытке снятия крупной суммы операция блокируется, после чего клиенту поступает звонок от банка с просьбой подтвердить действие. При подтверждении действий клиента в банке сообщают, что операцию можно будет повторить через пять минут, и при повторном запросе выдачи наличных человек получает необходимую сумму.

Ранее член-корреспондент института экономики РАН Михаил Головнин в интервью НСН рассказал, что государство вряд ли стимулирует оборот наличных — об обратном, по его словам, говорит перевод в практическую плоскость проекта цифрового рубля.