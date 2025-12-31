Релиз Green Day и реюнион Oasis включили в топ музыкальных событий года
Александр Фуковский в беседе с НСН рассказал, кто из мировых рок-метал групп рвал строчки чартов, а Илья Легостаев напомнил о ярких камбеках Oasis и Radiohead.
Уходящий 2025 год в мире запомнился громкими релизами от таких рок-групп, как Green Day и Cradle of Filth, а среди музыкальных мероприятий – традиционным фестивалем Coachella с Леди Гагой. Таким мнением в беседе с НСН поделился программный директор ROCK FM Александр Фуковский.
«В чартах Великобритании в 2025 году отметились такие рок- и метал-группы, как Cradle of Filth («The Screaming of the Valkyries»), The Darkness («Dreams on Toast»), Green Day («Saviors»), Alice Cooper («The Revenge of Alice Cooper») и Roger Waters («This Is Not a Drill – Live from Prague»). Эти релизы занимали первые места в UK Rock & Metal Albums Chart. Среди других заметных работ можно выделить альбом Green Day «Even in Arcadia», который установил рекорд по количеству прослушиваний для хард-рок-альбомов на стриминговых платформах. Также стоит отметить возвращение Pulp с альбомом «More», который впервые за 27 лет возглавил британский чарт», - поделился Фуковский.
А вот среди самых интересных мероприятий в музыкальной индустрии собеседник НСН выделил ряд популярных фестивалей.
«Фестиваль Coachella, где среди хедлайнеров засветились Леди Гага, Лиса из Blackpink, Misfits и Густаво Дудамель с Лос-Анджелесским филармоническим оркестром. Также выделил бы фестиваль Meltdown в Лондоне», - подытожил Фуковский.
Музыкальный критик Илья Легостаев в свою очередь поделился с НСН, что в 2025 году его порадовали воссоединения топовых рок-групп и их мировые туры.
«Что касается каких-то глобальных вещей, то, конечно, во многом здесь повлияли большие реюнион-туры Radiohead и Oasis. Вот они, конечно, многое подмяли под себя, хотя, безусловно, были релизы. Меня, например, очень впечатлил Кендрик Ламар и Florence and the Machine», - подытожил он.
Напомним, что в этом году Radiohead совершили первый тур за семь лет, который начался 4 ноября в Мадриде и завершился 16 декабря в Копенгагене. При этом музыкальный обозреватель Денис Ступников ранее говорил НСН, что британская рок-группа могла вдохновиться на тур успешным примером воссоединения коллектива Oasis - рок-группа дала в этом году первый за 16 лет концерт в Кардиффе 4 июля. Тур Oasis Live' 25 продлился до 23 ноября.
Релиз Green Day и реюнион Oasis включили в топ музыкальных событий года
