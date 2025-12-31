Уходящий 2025 год в мире запомнился громкими релизами от таких рок-групп, как Green Day и Cradle of Filth, а среди музыкальных мероприятий – традиционным фестивалем Coachella с Леди Гагой. Таким мнением в беседе с НСН поделился программный директор ROCK FM Александр Фуковский.

«В чартах Великобритании в 2025 году отметились такие рок- и метал-группы, как Cradle of Filth («The Screaming of the Valkyries»), The Darkness («Dreams on Toast»), Green Day («Saviors»), Alice Cooper («The Revenge of Alice Cooper») и Roger Waters («This Is Not a Drill – Live from Prague»). Эти релизы занимали первые места в UK Rock & Metal Albums Chart. Среди других заметных работ можно выделить альбом Green Day «Even in Arcadia», который установил рекорд по количеству прослушиваний для хард-рок-альбомов на стриминговых платформах. Также стоит отметить возвращение Pulp с альбомом «More», который впервые за 27 лет возглавил британский чарт», - поделился Фуковский.

А вот среди самых интересных мероприятий в музыкальной индустрии собеседник НСН выделил ряд популярных фестивалей.