На Кубани из-за техсбоя задержали почти 20 поездов

По данным источника, работа контактной сети была нарушена 31 декабря в 02:05 часа по московскому времени. Отмечается, что задержки движения поездов составляют до пяти часов. В пресс-службе СКЖД добавили, что специалисты делают все возможное, чтобы сократить отставание составов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Ростовской области после схода локомотива с рельсов задержали десятки поездов.