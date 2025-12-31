На Кубани из-за техсбоя задержали почти 20 поездов
На Кубани из-за нарушения работы контактной сети на участке между станциями Гирей и Отрадо-Кубанская Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), которое было вызвано неблагоприятными погодными условиями, задержали не менее 19 поездов. Об этом говорится в Telegram-канале СКЖД.
По данным источника, работа контактной сети была нарушена 31 декабря в 02:05 часа по московскому времени. Отмечается, что задержки движения поездов составляют до пяти часов. В пресс-службе СКЖД добавили, что специалисты делают все возможное, чтобы сократить отставание составов.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Ростовской области после схода локомотива с рельсов задержали десятки поездов.
