На Кубани из-за техсбоя задержали почти 20 поездов

На Кубани из-за нарушения работы контактной сети на участке между станциями Гирей и Отрадо-Кубанская Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), которое было вызвано неблагоприятными погодными условиями, задержали не менее 19 поездов. Об этом говорится в Telegram-канале СКЖД.

В Ростовской области из-за схода локомотива задержались свыше 20 поездов

По данным источника, работа контактной сети была нарушена 31 декабря в 02:05 часа по московскому времени. Отмечается, что задержки движения поездов составляют до пяти часов. В пресс-службе СКЖД добавили, что специалисты делают все возможное, чтобы сократить отставание составов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Ростовской области после схода локомотива с рельсов задержали десятки поездов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
ТЕГИ:ПогодаЗадержка РейсовСбойПоездКубань

Горячие новости

Все новости

партнеры