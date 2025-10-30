Алёна Свиридова пообещала судьбоносные встречи на премии «Все Цвета Джаза»
Заслуженная артистка России Алёна Свиридова рассказала НСН, что любовь к джазу ей привили родители винилом Луи Армстронга.
19 ноября в театре «ОДЕОН» пройдет церемония вручения XI ежегодной премии «Все Цвета Джаза», организатором которой выступает Радио JAZZ. Заслуженная артистка России Алёна Свиридова уже была гостем этого масштабного события в 2017 году. По ее словам, если позволит гастрольный график, она с удовольствием присоединится к церемонии и в этом году. Певица заявила НСН, что на музыкальных мероприятиях могут случаться судьбоносные встречи.
«Я очень верю в судьбу, если она вдруг сводит с человеком, и вы начинаете что-то вместе делать, – это отлично. Обычно у меня всё происходит очень спонтанно. Пару раз я сама пыталась инициировать разные события, но из этого ничего не получалось. Поэтому, безусловно, на таких премиях, как «Все Цвета Джаза», можно встретить хороших музыкантов и создать совместный проект», – поделилась певица.
Премия «Все Цвета Джаза» традиционно собирает ведущих представителей джазовой индустрии. Среди гостей в 2025 году на красной ковровой дорожке встретятся звёзды шоу-бизнеса, которые так или иначе связаны с джазовым искусством, а многие полюбили эту музыку ещё в детстве.
По словам Алёны Свиридовой, первый в её жизни проигрыватель с джазовыми пластинками ей купили родители.
«Я думаю, что не я пришла когда-то к джазу, а сам джаз привел меня к себе. И с той поры и началась какая-то бешеная любовь к этой музыке. Я заслушала до дыр две купленные пластинки Луи Армстронга и Билли Холидея и рыдала о женской участи. Хотя я была совсем маленькая, рыдать мне ещё не полагалось по этому поводу», – вспоминает Свиридова.
Недавно Алёна представила акустическую программу «Город-река» – именно такая живая игра, по мнению артистки, будет хорошо звучать «хоть на стадионе, хоть на паперти». Особенно тепло публика встречает её соло на губной гармошке. По словам Алёны, она больше играет «для прикола», а чтобы совершенствовать игру на инструменте, нужно усердно заниматься.
«Сегодня либо ты играешь для широкой публики беспроигрышные джазовые стандарты, либо исполняешь для узкого круга ценителей что-то сильно сложное и замороченное. Но я взяла на себя смелость и написала песню в стиле, который называется «налей шампанского, мой друг», это микс джаза и, может быть, даже шансона. Надеюсь, она понравится всем», – поделилась экспериментом певица.
Свиридова рада за коллег, которые обрели новую популярность, например, Татьяну Буланову и Надежду Кадышеву. Такой всплеск интереса к хитам 90-х она связывает как раз с кризисом мелодий и гармонии сегодня.
«Сейчас музыка строится на трёх, максимум четырёх аккордах, причём в определённых последовательностях, и это беспроигрышный вариант. Человеческое ухо устаёт от одного и того же, и хочется чего-то нового. Если посмотреть, сколько гармонических последовательностей у меня в старых песнях, то можно сильно удивиться. На моих концертах очень много людей, которым 35 лет, это тоже не совсем моё поколение. Но хорошая музыка, будь то джаз, рок, попса, рано или поздно всегда найдёт дорогу к слушателю», – сказала Свиридова.
В жюри премии «Все Цвета Джаза» войдут: народный артист России, саксофонист, художественный руководитель «Московского джазового оркестра» Игорь Бутман, народный артист России, руководитель коллектива «Фонограф-Джаз-Бэнд» Сергей Жилин, народный артист России, действительный член Российской академии искусств Даниил Крамер, главный редактор журнала «Джаз.Ру», исследователь джаза Кирилл Мошков, певица, народная артистка России Валерия, автор и лидер групп «Billy’s Band» и «Петербургский Джазовый Актив», совладелец баров The Hat Билли Новик.
