Алёна Свиридова пообещала судьбоносные встречи на премии «Все Цвета Джаза»

Премия «Все Цвета Джаза» традиционно собирает ведущих представителей джазовой индустрии. Среди гостей в 2025 году на красной ковровой дорожке встретятся звёзды шоу-бизнеса, которые так или иначе связаны с джазовым искусством, а многие полюбили эту музыку ещё в детстве.

По словам Алёны Свиридовой, первый в её жизни проигрыватель с джазовыми пластинками ей купили родители.

«Я думаю, что не я пришла когда-то к джазу, а сам джаз привел меня к себе. И с той поры и началась какая-то бешеная любовь к этой музыке. Я заслушала до дыр две купленные пластинки Луи Армстронга и Билли Холидея и рыдала о женской участи. Хотя я была совсем маленькая, рыдать мне ещё не полагалось по этому поводу», – вспоминает Свиридова.

Недавно Алёна представила акустическую программу «Город-река» – именно такая живая игра, по мнению артистки, будет хорошо звучать «хоть на стадионе, хоть на паперти». Особенно тепло публика встречает её соло на губной гармошке. По словам Алёны, она больше играет «для прикола», а чтобы совершенствовать игру на инструменте, нужно усердно заниматься.