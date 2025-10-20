«Честно, но строго»: Валерия о судействе на премии «Все цвета джаза»

Певица Валерия рассказала НСН, что ее творчество многогранно, она не является джазовой певицей в чистом виде и не хочет себе приписывать какое-то одно музыкальное направление.

Джаз в радиоэфире был и остается источником особенных эмоций, рассказала НСН народная артистка России, певица, член жюри премии «Все Цвета Джаза» Валерия.

Ведущая премии «Все Цвета Джаза» призналась, что «болеет душой» за участников

По словам певицы, с самого детства она устраивала спонтанные концерты для родителей и гостей и уже тогда постигла искусство импровизации, одну из основных идей джаза.

«Моя осознанная карьера стартовала с выступлений в джазовом составе коллектива «Полюс», после чего я оказалась в фольклорном ансамбле «Былина» – так что еще в юности я успела поработать в разных жанрах. Меня привлекала сложная, интеллектуальная музыка, в том числе джаз-рок, с его богатыми возможностями для вокала и инструментального звучания. Я часто импровизировала и внимательно следила за джазовыми новинками, ценя ту творческую свободу, которую дарит этот жанр», – рассказала Валерия.

Певица призналась, что дома в ее семейном кругу тоже звучит джаз – эта музыка создает невероятно теплую и расслабляющую атмосферу, которая всех объединяет. А в машине ее спутником становится Радио JAZZ 89.1 FM с вдохновляющими подборками.

«Я с большим трепетом отношусь к радио, ведь мой первый творческий опыт состоялся именно в таком эфире на моей малой родине – однажды корреспондент передал мое сольное выступление в детском садике на местную радиостанцию в Аткарске. Я и сейчас часто слушаю радио. Джаз – это музыка, которая как живое дыхание позволяет отвлечься от суеты и наполняет каждый момент особым чувством и гармонией», – отметила певица.

Валерия подчеркнула, что её творчество многогранно, она не является джазовой певицей в чистом виде и не хочет себе приписывать какое-то одно музыкальное направление. Премия «Все цвета джаза» для нее – это возможность прикоснуться к самому сердцу современного музыкального искусства.

«Войдя в жюри премии, я испытываю настоящую гамму чувств: от восторга перед виртуозным исполнением талантливых музыкантов до осознания огромной ответственности в выборе победителей. Это непростое, но невероятно вдохновляющее дело – быть в этот момент честным слушателем и строгим судьей одновременно», – поделилась певица.

В театре «ОДЕОН» 19 ноября пройдет церемония вручения XI премии «Все цвета джаза» от Радио JAZZ 89.1 FM. Гостей ждет не только награждение лауреатов, но и яркая концертная программа с живыми выступлениями ведущих музыкантов. Награды вручат в семи номинациях. Прием заявок стартовал стартовал середине сентября и завершится 20 октября на сайте радиостанции radiojazzfm.ru. Отобрать финалистов помогут слушатели в открытом голосовании, которое продлится с 27 октября по 10 ноября, тройки лидеров объявят в эфире. После экспертное звёздное жюри определит лучших из лучших.

В жюри в 2025 году войдут: народный артист России, саксофонист, художественный руководитель «Московского джазового оркестра» Игорь Бутман, народный артист России, руководитель коллектива «Фонограф-Джаз-Бэнд» Сергей Жилин, народный артист России, действительный член Российской академии искусств Даниил Крамер, главный редактор журнала «Джаз.Ру», исследователь джаза Кирилл Мошков, певица, народная артистка России Валерия, автор и лидер групп «Billy’s Band» и «Петербургский Джазовый Актив» Билли Новик.

Участников и гостей мероприятия ждут выступления Сергея Мазаева и его коллектива QUEENtet, Сергея Жилина и «Фонограф-Джаз-Бэнда», Петра Востокова и Большого Джазового Оркестра, шоу-театра CINEMA.

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
