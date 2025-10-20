По словам певицы, с самого детства она устраивала спонтанные концерты для родителей и гостей и уже тогда постигла искусство импровизации, одну из основных идей джаза.

«Моя осознанная карьера стартовала с выступлений в джазовом составе коллектива «Полюс», после чего я оказалась в фольклорном ансамбле «Былина» – так что еще в юности я успела поработать в разных жанрах. Меня привлекала сложная, интеллектуальная музыка, в том числе джаз-рок, с его богатыми возможностями для вокала и инструментального звучания. Я часто импровизировала и внимательно следила за джазовыми новинками, ценя ту творческую свободу, которую дарит этот жанр», – рассказала Валерия.

Певица призналась, что дома в ее семейном кругу тоже звучит джаз – эта музыка создает невероятно теплую и расслабляющую атмосферу, которая всех объединяет. А в машине ее спутником становится Радио JAZZ 89.1 FM с вдохновляющими подборками.

«Я с большим трепетом отношусь к радио, ведь мой первый творческий опыт состоялся именно в таком эфире на моей малой родине – однажды корреспондент передал мое сольное выступление в детском садике на местную радиостанцию в Аткарске. Я и сейчас часто слушаю радио. Джаз – это музыка, которая как живое дыхание позволяет отвлечься от суеты и наполняет каждый момент особым чувством и гармонией», – отметила певица.

Валерия подчеркнула, что её творчество многогранно, она не является джазовой певицей в чистом виде и не хочет себе приписывать какое-то одно музыкальное направление. Премия «Все цвета джаза» для нее – это возможность прикоснуться к самому сердцу современного музыкального искусства.

«Войдя в жюри премии, я испытываю настоящую гамму чувств: от восторга перед виртуозным исполнением талантливых музыкантов до осознания огромной ответственности в выборе победителей. Это непростое, но невероятно вдохновляющее дело – быть в этот момент честным слушателем и строгим судьей одновременно», – поделилась певица.

В театре «ОДЕОН» 19 ноября пройдет церемония вручения XI премии «Все цвета джаза» от Радио JAZZ 89.1 FM. Гостей ждет не только награждение лауреатов, но и яркая концертная программа с живыми выступлениями ведущих музыкантов. Награды вручат в семи номинациях. Прием заявок стартовал стартовал середине сентября и завершится 20 октября на сайте радиостанции radiojazzfm.ru. Отобрать финалистов помогут слушатели в открытом голосовании, которое продлится с 27 октября по 10 ноября, тройки лидеров объявят в эфире. После экспертное звёздное жюри определит лучших из лучших.

В жюри в 2025 году войдут: народный артист России, саксофонист, художественный руководитель «Московского джазового оркестра» Игорь Бутман, народный артист России, руководитель коллектива «Фонограф-Джаз-Бэнд» Сергей Жилин, народный артист России, действительный член Российской академии искусств Даниил Крамер, главный редактор журнала «Джаз.Ру», исследователь джаза Кирилл Мошков, певица, народная артистка России Валерия, автор и лидер групп «Billy’s Band» и «Петербургский Джазовый Актив» Билли Новик.

Участников и гостей мероприятия ждут выступления Сергея Мазаева и его коллектива QUEENtet, Сергея Жилина и «Фонограф-Джаз-Бэнда», Петра Востокова и Большого Джазового Оркестра, шоу-театра CINEMA.

