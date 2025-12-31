МО: За ночь ПВО сбили 86 дронов ВСУ
Минувшей ночью 31 декабря российский силы ПВО ликвидировали 86 беспилотников ВСУ над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что это произошло в период с 23:00 часов по Москве 30 декабря до 8:00 утра 31 декабря.
Отмечается, что 56 дронов были уничтожены над Черным морем, девять — над Брянской областью, по восемь — над Липецким регионом и Крымом, а также пять — над Краснодарским краем.
Ранее начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов объявил о рекордно высоких темпах наступления российских войск в зоне СВО, напоминает «РЕН ТВ».
