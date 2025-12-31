Герасимов объявил о рекордно высоких темпах наступления ВС РФ
В декабре 2025 года российская армия достигла самых высоких темпов наступления в зоне проведения спецоперации. Об этом объявил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.
Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Север». По словам Герасимова, войска объединенной группировки уверенно продвигаются вглубь обороны ВСУ и за месяц освободили свыше 700 кв. км территории, объявили в Министерстве обороны России.
Кроме того, он уточнил, что группировка войск «Север» освободила семь населенных пунктов, нарастив темпы расширения полосы безопасности, пишет RT.
Ранее Валерий Герасимов рассказал, что за год под контроль армии России перешло 334 населенных пункта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
