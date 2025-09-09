«Воровайки» поблагодарили Бородина за идею запретить группу в России
Общественный деятель Виталий Бородин делает бесплатную рекламу группе «Воровайки», предлагая ее запретить, заявил НСН Иван Лушников.
Критики создают коллективу «Воровайки» бесплатный пиар, спасибо за это общественным деятелям, заявил НСН концертный директор группы Иван Лушников.
Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выдвинул инициативу о запрете коллектива «Воровайки» в ближайшее время. По его мнению, исполнение песни «Хоп, мусорок» позволяет отменить группе все концерты, а во время проведения специальной военной операции все музыканты должны петь только патриотические песни. Об этом сообщил «Абзац.Медиа». Концертный директор «Вороваек» в ответ поблагодарил Бородина.
«Во-первых, я не знаю, кто такой Виталий Бородин. Во-вторых, можно только благодарить за все высказывания общественников и депутатов. Они делают бесплатную пиар-компанию для нашей группы. Теперь снова все про нас говорят. У нас был случай в Сургуте пару лет назад, когда какой-то местный депутат громко возмутился, что в его городе концерт “Вороваек”. Так после этого все билеты раскупили, хотя даже афиши не было. А что касается патриотических песен, так тут надо доказывать делом: мы именно те, кто посещают зону СВО с благотворительными выступлениями для наших ребят, и мы знаем, какая там музыка нужна, а какая нет», — указал он.
Группа «Воровайки» была основана в 1999 году. Она приобрела известность в начале следующего тысячелетия за счет сочетания шансона и рэпа. Главным хитом коллектива считают «Хоп, мусорок». Трек до сих пор держится на лидирующих строчках в чартах стран СНГ. Лушников отметил, что в этой песни нет ничего хулиганского.
«Наша песня “Хоп, мусорок” — это уже народный хит, который и бросился общественному активисту на глаза, но он не приводит в пример нашу композицию “Спасибо русскому солдату”, которую мы выпустили в 2024-м. К тому же, “Хоп, мусорок” — это юмористическая зарисовка, своеобразный КВН. Это станет понятно, если вслушаться в нее. Мы не призываем пренебрежительно относиться к сотрудникам правоохранительных органов. Они сами приходят на наши выступления и пишут отзывы благодарности, это — львиная доля наших поклонников и заказчиков на закрытые мероприятия», — добавил он.
Собеседник НСН также уточнил, что целевая аудитория среди нового поколения также растет.
«Легкий ответ на то, почему песни стали популярными среди молодежи — они просто завирусились в интернете. Мы еще часто слышим от наших юных поклонников, что это некая форма ностальгии по детству, когда они с этими песнями ехали в машине с родителями 20 лет назад», — заключил он.
Ранее экс-генеральный продюсер «Музыкального сервиса Звук» Сергей Балдин призвал россиян в эфире НСН не удивляться удалению старых треков со стриминговых сервисов.
