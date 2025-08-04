Россиянам стоит быть готовыми к новым запретам в музыкальной сфере и адаптироваться, рассказал НСН генеральный продюсер HiFi-стриминга «Звук» Сергей Балдин.

В России заблокировали доступ к треку АК-47, Ноггано и Гуфа «Тем, кто с нами». На «Яндекс Музыке» при попытке послушать его появляется дисклеймер: «Трек недоступен по требованию Роскомнадзора». Песню удалили не только с российских сервисов, но и с международных площадок, Apple Music и Spotify. Продюсер отметил, что охота на песни в будущем только ужесточится.