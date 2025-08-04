Стриминги призвали не удивляться удалению треков Гуфа

В будущем еще ряд композиций могут быть запрещены на музыкальных сервисах, заявил НСН Сергей Балдин.

Россиянам стоит быть готовыми к новым запретам в музыкальной сфере и адаптироваться, рассказал НСН генеральный продюсер HiFi-стриминга «Звук» Сергей Балдин.

В России заблокировали доступ к треку АК-47, Ноггано и Гуфа «Тем, кто с нами». На «Яндекс Музыке» при попытке послушать его появляется дисклеймер: «Трек недоступен по требованию Роскомнадзора». Песню удалили не только с российских сервисов, но и с международных площадок, Apple Music и Spotify. Продюсер отметил, что охота на песни в будущем только ужесточится.

«Сто раз подумать!»: По кому ударит удаление альбома Гуфа со стримингов
«Каждый день мы просыпаемся, и что-то в нашей жизни настает новое, другое. Оно заставляет нас менять свое отношение к окружающему миру, или он заставляет нас меняться. Я не вижу ничего удивительного в этой ситуации, в ней мы последние пять лет живем. Возможны еще и не такие перемены. Нам нужно просто наблюдать со стороны и стараться адаптироваться. Стриминги сами не стали бы ничего удалять, они никогда таким не занимаются, а просто исполняют законы», — подчеркнул он.

Повышенное внимание к творчеству рэпера Гуфа (Алексея Долматова) усилилось после заявления предпринимателя Игоря Рыбакова. Он сообщил в своем Telegram-канале, что выкупает права на дебютный альбом исполнителя «Город дорог» с целью полностью удалить релиз с платформ. По его мнению, тексты альбома романтизируют употребление алкоголя и запрещенных веществ. В Роскомнадзоре отреагировали на эту информацию и начали мониторинг треков с целью экспертного анализа, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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