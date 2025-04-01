«Воровайки» в стиле ска: Алиса Вокс раскрыла секреты первоапрельского мини-альбома
Алиса Вокс заявила НСН, что намерена отходить от иронично-несерьезного жанра в своем творчестве, но раз в год выпускать сборники "Мертвая Коломбина".
Певица и радиоведущая Алиса Вокс в интервью НСН рассказала, что новый мини-альбом раскроет ее «альтернативную и саркастическую» сторону, диссонируя с серьезными песнями.
Альбом Алисы Вокс «Мёртвая Коломбина. Vol.1» вышел 1 апреля. В него вошли фиты со Светланой Ларионовой (экс-участница группы «Воровайки»), Тимофеем Копыловым («Рекорд Оркестр») и группой «Хитобои». Вокс отметила, что это будут песни в стиле ска.
«Коломбина - это одна из масок классической комедии дель арте. Это служанка, а слуги посвящены во все секреты их господ. Она веселая, у нее легкий нрав, она знает много секретиков и с удовольствием плетет интриги. Сейчас есть Харли Квинн (суперзлодейка из вселенной DC Comics – прим. НСН), но на самом деле следовало бы назвать ее Коломбина. Я давно ориентировалась на эту ролевую модель в том ответвлении своего творчества, которое можно охарактеризовать, как ироничный ска-панк или ска-поп. Я хочу отходить от этого жанра, но раз в год выпускать сборники "Мертвая Коломбина" с песнями иронично-несерьезного жанра. При этом в течение года будут выходить серьезные песни, которые мне близки по духу и с которыми мне хочется остаться в памяти слушателя на долгие годы», - отметила певица.
Она также рассказала о коллаборациях в рамках этого альбома.
«Это не полноценный альбом, а EP, дроп к 1 апреля. В мини-альбом войдут три песни, исполненные как сольно, так и в дуэтах, всего будет семь треков. Песня "Про дам" исполнена со Светланой Ларионовой, это бывшая солистка группы "Воровайки". Мы ее записали еще два года назад целиком с группой "Воровайки", еще там были Диана Теркулова и Наташа Лушникова, но в итоге я оставила куплет Светы и свой куплет. Второй трек называется "Про эффективный менеджмент", это дуэт с "Хитобоями". До этого мы с ними никогда не виделись, а дуэт записали удаленно. Эта песня на альбоме представлена в трех версиях: цензурная, нецензурная и дуэт. Третья песня — "Иллюминат". Он выйдет как дуэтом с Тимофеем Копыловым и группой "Рекорд Оркестр", так и сольно», - отметила Вокс.
Певица также пообещала, что на EP будет много правды.
«Есть известная фраза, что правду королю может сказать только шут, Коломбина по большому счету - это шут. Чтобы представить публике альтернативную, саркастическую Алису Вокс, я надеваю маску Коломбины и говорю правду. Тут вопрос, готов ли слушатель эту правду услышать? Да, песни жестковатые, но и жизнь, как говорится, не сахар, не всё коту масленица. Ну а мертвая Коломбина потому, что эта часть меня, как сценического персонажа, отмерла естественным путем. Все, что не меняется, стагнирует. О мертвых у нас говорят либо хорошо, либо ничего (кроме правды). А правды на этом альбоме хватает», - заключила собеседница НСН.
Алиса Вокс ранее рассказала «Радиоточке НСН» о перезагрузке творчества и клипе на песню «Антеннами», созданном с помощью четырех нейросетей.
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