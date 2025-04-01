«Воровайки» в стиле ска: Алиса Вокс раскрыла секреты первоапрельского мини-альбома

Певица и радиоведущая Алиса Вокс в интервью НСН рассказала, что новый мини-альбом раскроет ее «альтернативную и саркастическую» сторону, диссонируя с серьезными песнями.

Альбом Алисы Вокс «Мёртвая Коломбина. Vol.1» вышел 1 апреля. В него вошли фиты со Светланой Ларионовой (экс-участница группы «Воровайки»), Тимофеем Копыловым («Рекорд Оркестр») и группой «Хитобои». Вокс отметила, что это будут песни в стиле ска.