В России появился новый музыкальный лейбл All Across Production, призванный популяризировать джаз. Первым релизом стал дебютный альбом гитариста Ильи Зырянова - Debut. Пластинка, включающая восемь композиций, была записана в Москве при участии Алексея Беккера, Ивана Норкина и Петра Ившина. Мастеринг произведен в британской студии Middle Mastering. Новик заметил, что появление нового лейбла создаст конкуренцию, которой не хватало.

«Джазовый лейбл The Hat Music выпускает молодых артистов. Со своей стороны, предоставляем некий гарант качества, а «МТС Лейбл» заворачивает все в красивую упаковку. Мне кажется, это как раз то, что и нужно артисту сейчас. Монетизация у джазменов – крохи. Чтобы сделать все хотя бы красиво – нужен лейбл. До сих пор конкуренции между лейблами не было, о битве за артистов речи не шло. Хорошо, если появится конкуренция. Другое дело, что джазмены - не массовая музыка. Популярность джаза, конечно, растет, но уж точно не на цифровых площадках. Думаю, если бы не добрая воля отдельно взятых людей, никаких лейблов бы не было», - заявил он.