Билли Новик: Джазовые лейблы в России создаются не для заработка
Джазовые лейблы скорее заинтересованы не в монетизации музыки, а в правах на контент, сказал НСН Билли Новик.
Появление нового джазового лейбла в России позитивно скажется на развитии индустрии, однако в целом интерес лейблов к жанру скорее связан с правами на музыку, а не монетизацией, заявил НСН лидер групп «Billy’s Band» и «Петербургский Джазовый Актив», совладелец баров The Hat Билли Новик. В апреле 2025 года музыкант сообщал о запуске джазового лейбла The Hat Music совместно с «МТС Лейбл».
В России появился новый музыкальный лейбл All Across Production, призванный популяризировать джаз. Первым релизом стал дебютный альбом гитариста Ильи Зырянова - Debut. Пластинка, включающая восемь композиций, была записана в Москве при участии Алексея Беккера, Ивана Норкина и Петра Ившина. Мастеринг произведен в британской студии Middle Mastering. Новик заметил, что появление нового лейбла создаст конкуренцию, которой не хватало.
«Джазовый лейбл The Hat Music выпускает молодых артистов. Со своей стороны, предоставляем некий гарант качества, а «МТС Лейбл» заворачивает все в красивую упаковку. Мне кажется, это как раз то, что и нужно артисту сейчас. Монетизация у джазменов – крохи. Чтобы сделать все хотя бы красиво – нужен лейбл. До сих пор конкуренции между лейблами не было, о битве за артистов речи не шло. Хорошо, если появится конкуренция. Другое дело, что джазмены - не массовая музыка. Популярность джаза, конечно, растет, но уж точно не на цифровых площадках. Думаю, если бы не добрая воля отдельно взятых людей, никаких лейблов бы не было», - заявил он.
По мнению собеседника НСН, внимание лейблов к джазу – скорее вопрос приобретения прав на контент.
«Это никак не связано с прямым заработком. Мне кажется, все лейблы просто поняли, что имеет смысл охотиться за правами на контент. Заключая такой договор с артистом, они получают почти пожизненное обладание правами, если артист вдруг не расторгнет соглашение. Однако таких моментов сейчас особо не бывает. Поэтому все лейблы начинают скупать все права. Джаз - хорошая музыка для создания аудиовизуальных произведений. Эту музыку, к примеру, можно использовать в кино. Пришло время задуматься о том, кому будут принадлежать смежные исключительные права», - пояснил Новик.
По его словам, помимо коммерческой составляющей для лейблов также важен и имидж.
«Успех лейбла – прежде всего имена, которые на нем издавались. Важно, чтобы каждый артист был бы еще одним именем в капитализацию респекта, уважения к лейблу. Коммерческий же успех измеряется исключительно в деньгах. В общем, успех лейбла в имидже и деньгах», - сказал музыкант.
Ранее джазовая певица Этери Бериашвили заявила НСН, что современный джаз по-прежнему создан для особенных ценителей – образованных и интеллигентных. Именно для таких 19 ноября в театре "ОДЕОН" пройдет премия "Все Цвета Джаза", уточняет "Радиоточка НСН".
