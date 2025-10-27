Шнуров назвал джаз исключением в мире «музыкального фастфуда»

«Подлинная эмоциональность и исполнительское мастерство в джазе становится заметнее, и наблюдать за этим мне лично очень интересно. Джаз – это последний наш музыкальный оплот, где человек побеждает машину. Сейчас почти вся музыка подчинена метроному, общему правилу статичного ритма. Но джаз здесь исключение, это не фастфуд, то чем стали остальные жанры. Его нужно любить и понимать, а не потреблять. Его нужно слышать и желательно живьем. Это эмоциональный бутик, искусство не для всех, и этим он прекрасен», – сказал Сергей Шнуров.

В жюри премии «Все Цвета Джаза» войдут: народный артист России, саксофонист, художественный руководитель «Московского джазового оркестра» Игорь Бутман, народный артист России, руководитель коллектива «Фонограф-Джаз-Бэнд» Сергей Жилин, народный артист России, действительный член Российской академии искусств Даниил Крамер, главный редактор журнала «Джаз.Ру», исследователь джаза Кирилл Мошков, певица, народная артистка России Валерия, автор и лидер групп «Billy’s Band» и «Петербургский Джазовый Актив», совладелец баров The Hat Билли Новик.

Участников и гостей мероприятия ждет не только торжественное награждение, но и яркий праздничный вечер, живые выступления ведущих артистов. На сцену выйдут Сергей Мазаев и QUEENtet, Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Бэнд», Петр Востоков и Большой Джазовый Оркестр, Шоу-Театр CINEMA. А ведущими церемонии станут певица, композитор, актриса, телеведущая Мариам Мерабова и певец, кинокомпозитор, актёр Дмитрий Носков.

