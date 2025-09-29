«Нам повезло, что глава республики представил нас Владимиру Каруеву, и мы сделали один номер. Это было очень интересно и самое главное - это получилось. На самом деле Владимир - самоучка, он практически не знает нот, сам играет, поет, но у него огромное количество материала, который мы, может быть, соберем в одну программу. Раньше у нас не было подобных коллабораций с мастерами горлового пения, потому что мы просто не находились в таком поиске. А сейчас все сложилось, мы поехали в Калмыкию, причем мы никогда не были в Элисте. Горловое пение есть и у тувинцев, и у бурят, у других народностей, но здесь мы пошли на эксперимент, и этот эксперимент удался. Я не думал, как это можно соединить, мне не хватало на это времени, а тут представилась возможность. Павел Овчинников сделал великолепную аранжировку, и получился замечательный номер. Все остались творчески удовлетворены», - подчеркнул музыкант.

Бутман также рассказал, как познакомился с творчеством джазмена-буддиста Херби Хенкока, музыка которого прозвучала на форуме.

«В моей коллекции есть огромное количество его пластинок. Я узнал, что Херби Хенкок буддист еще очень давно, когда слушал двойной винил, на котором были представлены три группы Херби. Первая группа была квинтет, а на второй он представлял своих музыкантов еще и другими именами: например, Билли Харта - Джабали, а Эдди Хендерсона – Мганга. Оказалось, что у них были свои буддистский имена. У него есть замечательная музыка к фильму "Около полуночи" и другие саундтреки. Ну а первые я его узнал и услышал, как джазового музыканта на пластинке у Майлза Дэвиса "Seven Steps to Heaven". Я был поражен его фантазией, великолепной техникой исполнения, ритмической раскованностью, феноменальным музыкальным чутьем, а потом слушал и его джаз-роковые альбом и другие. Его пластинки занимают огромное место в моей коллекции», - заключил собеседник НСН.

Вместе с тем Бутман посетовал, что не успел в Элисте пообщаться с посетившим форум голливудским актером Марком Дакаскасом.

Марк Дакаскос ранее заявил в интервью RTVI, что любит творчество Достоевского, а сейчас читает Пушкина. По его словам, многие американцы очень уважают театральную школу Станиславского и любят русское искусство, но забывают при этом, что оно русское, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

