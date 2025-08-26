Композитор Корнелюк заявил о декадансе музыки для кино
Игорь Корнелюк рассказал НСН о сложностях, с которыми столкнулся при создании музыки для сериала «Бандитский Петербург».
Музыка задает эмоцию в кино, потому она должна работать в кадре и соответствовать атмосфере фильма или сериала, рассказал НСН композитор Игорь Корнелюк, написавший музыку к сериалу «Бандитский Петербург».
Большинство россиян (85%) отмечают важность подбора саундтреков к фильму или сериалу, показало исследование МТС Медиа и KION. Уточняется, что наиболее запоминающимися саундтреками к сериалам россияне считают музыка к «Бригаде» Алексея Сидорова (60%) и «Бандитскому Петербургу» Владимира Бортко (49%). Корнелюк сообщил, что при создании музыки к этому сериалу у него не было постоянного доступа к видеокадрам.
«"Бандитский Петербург" делался в то время, когда было распространено пиратство в кино. Картины тырились прямо с монтажного стола, и поэтому, к сожалению, у меня не было видеокартинки в студии. Я приезжал на "Ленфильм", меня сажали в отдельную комнату, я все просматривал с секундомером и старался запомнить, сохранить какое-то впечатление от посмотренного. Потом шел в студию и работал. Это был большой сериал, в этом случае не всегда есть возможность всю музыку делать на кадр. Теперь все стало по-другому, сегодня я работаю непосредственно с кадром», - рассказал он.
Как отметил собеседник НСН, главная задача композиторов при создании киномузыки – точно попасть в атмосферу проекта.
«У киномузыки только один критерий - она должна работать в кадре. Если хочешь, чтобы музыка жила вне фильма, запомнилась людям, нравилась и волновала их – это сверхзадачи. Ни актерская игра, ни операторская работа, ни режиссура, ни монтаж эмоцию не создают. На 99% эмоцию в кино создает только музыка. Это всегда конгломерация эмоций, в конкретной мелодии может сочетаться драматичность, легкая грусть или трагическая печаль. Задача композитора точно угадать, и в этом специфика. Если ты сделаешь мелодию и в ней будет перебор с романтизмом, она может помешать правильно воспринимать кино», - пояснил Корнелюк.
Композитор также допустил, что сегодня музыка для кино переживает декаданс.
«И у нас прекрасная советская школа с великолепными композиторами, считаю, молодежи надо учиться у них. Исаак Дунаевский, Соловьев-Седой, Алексей Рыбников, Геннадий Гладков, который, к сожалению, ушел совсем недавно, прекрасно работали в кино. Этот список можно продолжать бесконечно. На Западе тоже есть замечательные композиторы - Генри Манчини, Эннио Морриконе, Владимир Косма. Сейчас, к сожалению, киномузыка работает на кадр, но ставит перед собой немного другие задачи. Это звучащая фактура, оркестр подсказывает: сейчас будет страшно, а сейчас кого-то убьют. Старая манера киномузыки мне была ближе, хотя и современная интересна. Сегодня выходит много кривой киномузыки, особенно у нас. Я считаю, мы переживаем декаданс», - заявил он.
Ранее певица Оксана Почепа (Акула), чьи песни уже звучат в ряде кинопроектов, в беседе с «Радиоточкой НСН» допустила, что при создании музыки для кино у артиста нет права на ошибку, однако то, что сделано по-честному и с душой, не может не понравиться зрителю.
