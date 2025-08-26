Большинство россиян (85%) отмечают важность подбора саундтреков к фильму или сериалу, показало исследование МТС Медиа и KION. Уточняется, что наиболее запоминающимися саундтреками к сериалам россияне считают музыка к «Бригаде» Алексея Сидорова (60%) и «Бандитскому Петербургу» Владимира Бортко (49%). Корнелюк сообщил, что при создании музыки к этому сериалу у него не было постоянного доступа к видеокадрам.

«"Бандитский Петербург" делался в то время, когда было распространено пиратство в кино. Картины тырились прямо с монтажного стола, и поэтому, к сожалению, у меня не было видеокартинки в студии. Я приезжал на "Ленфильм", меня сажали в отдельную комнату, я все просматривал с секундомером и старался запомнить, сохранить какое-то впечатление от посмотренного. Потом шел в студию и работал. Это был большой сериал, в этом случае не всегда есть возможность всю музыку делать на кадр. Теперь все стало по-другому, сегодня я работаю непосредственно с кадром», - рассказал он.