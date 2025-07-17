Ктулху, Депп и Атлантида: Основатель группы «Гран-КуражЪ» о проникновении кино в музыку
В песнях группы «Гран-КуражЪ» есть отсылы к Стивену Кингу, «Эффекту бабочки» и фильму с Ди Каприо, сказал в эфире НСН Михаил Бугаев, вспомнив о Джонни Деппе и Юлии Пересильд.
Музыка: от Вампиров до Пересильд
Основатель пауэр-метал-группы «Гран-КуражЪ», гитарист Михаил Бугаев в интервью НСН рассказал о роли фильмов и книг в творчестве группы, а также раскрыл сюрпризы выступления на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ».
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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Концертная жизнь в выходные будет насыщена большим количеством интересных концертов в двух столицах. Московских фанатов порадуют «Кипелов», «Комната культуры», «Слот», «Горшенев» и «Танцы минус», а Нейромонах Феофан отметит на сцене день рождения.
В Санкт-Петербурге Диана Арбенина и Светлана Сурганова выступят на крышах, Гарик Сукачев отправится в Выборг, «Мураками» – в Казань, «АнимациЯ» - в Березники, а «Эпидемия» даст металла белорусским Дудуткам.
Ну а «Гран-КуражЪ» будет одним из участников фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ», который пройдет в кинопарке «Москино» 26 и 27 июля. Михаил Бугаев рассказал о кино-сюрпризе, который будет ждать фанатов.
«На заре существования нашего коллектива у нас был достаточно интересный попурри на тему из одного советского мультфильма и различных известных риффов, проигрышей из рок-песен. Мы эту композицию просто реанимируем. Мы ее очень давно не играли и представим на этом фестивале. Я думаю, что все с удовольствием под нее будут отрываться вместе с нами», - подчеркнул музыкант.
Бугаев также отметил, что рад участию в фестивале звезд кино, имеющих собственные группы, указав в этой связи на Джонни Деппа и Юлию Пересильд, которая также выступит в кинопарке «Москино».
«Этот тренд появился не сейчас. Если посмотреть на Запад, Джонни Депп играет на гитаре. У них есть группа «Hollywood Vampires» с Джо Перри и Элисом Купером, он там играет на гитаре. Киану Ривз тоже что-то где-то играл, даже Стивен Сигал и то какой-то полубард по-моему. Бывает, когда человек творческий, в нем все это бурлит и выливается и в одно, и в другое. Часто наоборот музыканты идут в актеры. Например, у Бон Джови был период, когда он играл в кино. У Джина Симмонса из Kiss тоже был период, когда он пытался построить карьеру в Голливуде, а потом опять вернулся в музыку. А бывает наоборот. Например, Юля Пересильд, многие её знают по фильмам, а тут она: бах, оказывается, ещё и певица. Для меня было открытие, если честно, я не знал, но это здорово», - подчеркнул основатель группы «Гран-КуражЪ».
Театр и литература: Атлантида и Ктулху
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Вишнёвый сад» в «Мастерской Петра Фоменко» и спектакль «Это моя жизнь» с Аленой Бабенко и Иваном Стебуновым в театре «Современник».
Театралы Петербурга выбрали классику – «Кармен» в Мариинке и «Щелкунчика» в Эрмитажном театре.
Михаил Бугаев, являющейся автором текстов к песням своей группы, рассказал о литературной классике, повлиявшей на его творчество.
«У «Гран-Куража» есть песня «Сердца в Атлантиде». Она написана под впечатлением от одноименного фильма и одноименного романа Стивена Кинга. Там есть одна глава, на основе которой песня и написана. Говард Лавкрафт тоже очень атмосферный писатель. Я его, кстати, недавно перечитывал, и «Хребты безумия», и «Ктулху». Когда мы работали над сольным альбомом Виталия Дубинина, у нас там есть песня «Призрак темной стороны». Как-то в чате мы с Виталием и Маргаритой Пушкиной обсуждали, о чем можно написать на эту тему. Когда я принес Виталию первоначальную разработку, у меня рыба называлась «Ктулху». Я долгое время вынашивал идею написать текст про Ктулху, но текста было немного, а историй хотелось рассказать много, и немножко не умещалось туда. Изначально в этой музыке был Ктулху, а потом взяли историю про корабль, на котором плыл Дракула. Может быть, я потом когда-нибудь сам отдельно что-то напишу на эту тему», - пообещал музыкант.
Кино: Урфин Джюс и «Теория хаоса»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер российская комедия «Нейробатя» и чешское фэнтези «Златовласка».
Михаил Бугаев отметил, что до сих пор любит смотреть «Гарри Поттера», рассказав об ощущениях от просмотра самой кассовой российской картины 2025 года «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича».
«Мы как-то ходили с дочерью на "Волшебник изумрудного города" и у меня остались двойственные ощущения. По качеству картинки фильм выглядит очень достойно. Если бы это вышло во времена «Властелина колец», например, в 2003 году, я бы даже не поверил, что это наши сняли - настолько все это эффектно и в плане графики, и в плане построения кадра, цвета, это поле в маках… Это было очень красиво сделано. По сюжету я не знаю, он же обрывается на середине. Хотя книга вот такусенькая, маленькая, а нам ее в виде эпика представили. Они только дошли до этого Изумрудного города и все обрывалось. Что там будет дальше, как они это закрутят, может быть, с другими книгами закрутят, потому что Урфин Джюс уже появился в сюжете. Может быть, что-то дальше оттуда будет взято», - предположил музыкант.
Основатель группы «Гран-КуражЪ» также назвал фильмы, которые повлияли на творчество музыкантов, и рекомендовал сериал «Кобра Кай».
«Я буквально недавно досмотрел сериал «Кобра Кай», он основан на серии фильмов «Каратэ-пацан» из 1980-х. Они собрали в этот сериал абсолютно весь тот же самый каст, всех, кто жив, они там играют эти же роли. Он настолько душевный, настолько какой-то «восьмидесятнический», и при этом для новой аудитории там тоже есть что-то. Я с удовольствием все шесть сезонов посмотрел. Очень легкий и интересный сериал. Что касается влияния фильмов на тексты наших песен, если проследить историю «Гран-Куража», то одной из первых песен, написанных под впечатлением от фильма, у нас была «Теория хаоса» еще на первом альбоме в далеком 2006 году. Она была написана под впечатлением от просмотра фильма «Эффект бабочки». Потом была композиция "Если жив еще", на ее написание вдохновил фильм "Поймай меня, если сможешь" с Ди Каприо. Была песня "Помни обо мне", на ее написание вдохновил фильм "Город ангелов". Я думаю, что ещё такие песни появятся», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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