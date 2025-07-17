Ктулху, Депп и Атлантида: Основатель группы «Гран-КуражЪ» о проникновении кино в музыку

1

Основатель пауэр-метал-группы «Гран-КуражЪ», гитарист Михаил Бугаев в интервью НСН рассказал о роли фильмов и книг в творчестве группы, а также раскрыл сюрпризы выступления на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ».

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

***

Концертная жизнь в выходные будет насыщена большим количеством интересных концертов в двух столицах. Московских фанатов порадуют «Кипелов», «Комната культуры», «Слот», «Горшенев» и «Танцы минус», а Нейромонах Феофан отметит на сцене день рождения.

В Санкт-Петербурге Диана Арбенина и Светлана Сурганова выступят на крышах, Гарик Сукачев отправится в Выборг, «Мураками» – в Казань, «АнимациЯ» - в Березники, а «Эпидемия» даст металла белорусским Дудуткам.

Ну а «Гран-КуражЪ» будет одним из участников фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ», который пройдет в кинопарке «Москино» 26 и 27 июля. Михаил Бугаев рассказал о кино-сюрпризе, который будет ждать фанатов.

«На заре существования нашего коллектива у нас был достаточно интересный попурри на тему из одного советского мультфильма и различных известных риффов, проигрышей из рок-песен. Мы эту композицию просто реанимируем. Мы ее очень давно не играли и представим на этом фестивале. Я думаю, что все с удовольствием под нее будут отрываться вместе с нами», - подчеркнул музыкант.

Бугаев также отметил, что рад участию в фестивале звезд кино, имеющих собственные группы, указав в этой связи на Джонни Деппа и Юлию Пересильд, которая также выступит в кинопарке «Москино».

«Этот тренд появился не сейчас. Если посмотреть на Запад, Джонни Депп играет на гитаре. У них есть группа «Hollywood Vampires» с Джо Перри и Элисом Купером, он там играет на гитаре. Киану Ривз тоже что-то где-то играл, даже Стивен Сигал и то какой-то полубард по-моему. Бывает, когда человек творческий, в нем все это бурлит и выливается и в одно, и в другое. Часто наоборот музыканты идут в актеры. Например, у Бон Джови был период, когда он играл в кино. У Джина Симмонса из Kiss тоже был период, когда он пытался построить карьеру в Голливуде, а потом опять вернулся в музыку. А бывает наоборот. Например, Юля Пересильд, многие её знают по фильмам, а тут она: бах, оказывается, ещё и певица. Для меня было открытие, если честно, я не знал, но это здорово», - подчеркнул основатель группы «Гран-КуражЪ».

