Тося Чайкина и «Три дня дождя» представили саундтрек к сериалу «Амура»

Певица Тося Чайкина и рок-группа «Три дня дождя» представили саундтрек к международной экшн-драме «Амура».

Рок с азиатским вайбом: «Три дня дождя» и Тося Чайкина представят саундтрек к «Амуре»

Кавер на композицию «Земля» группы «Маша и медведи» будет доступен на всех музыкальных стриминговых сервисах с 4 октября. Трек записан и выпущен при поддержке МТС Лейбла эксклюзивно для международной экшн-драмы «Амура», премьера которой состоялась 1 октября в онлайн-кинотеатре KION.

В центре сюжета близняшки Аня и Надя. Они с детства оберегали друг друга от любых опасностей, но затем пути девушек разошлись: Анна стала бойцом ММА, а Надя уехала в Японию в поисках собственного пути и свободы.

Ранее солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов рассказал корреспонденту НСН о том, что перед исполнителями стояла задача сделать хорошую песню, подходящую к атмосфере сериала, потому в песню добавили азиатский вайб.

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ФОТО: Александрова Анастасия/НСН
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