Тося Чайкина и «Три дня дождя» представили саундтрек к сериалу «Амура»

Кавер на композицию «Земля» группы «Маша и медведи» будет доступен на всех музыкальных стриминговых сервисах с 4 октября. Трек записан и выпущен при поддержке МТС Лейбла эксклюзивно для международной экшн-драмы «Амура», премьера которой состоялась 1 октября в онлайн-кинотеатре KION.

В центре сюжета близняшки Аня и Надя. Они с детства оберегали друг друга от любых опасностей, но затем пути девушек разошлись: Анна стала бойцом ММА, а Надя уехала в Японию в поисках собственного пути и свободы.

Ранее солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов рассказал корреспонденту НСН о том, что перед исполнителями стояла задача сделать хорошую песню, подходящую к атмосфере сериала, потому в песню добавили азиатский вайб.

