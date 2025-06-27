Певица BEARWOLF записала саундтрек к фэнтези-сериалу «Этерна»
Певица BEARWOLF представила клип на новую песню «Ястребы», которая станет саундтреком к фэнтези-сериалу «Этерна» от «Кинопоиска».
Танцевальную композицию отличает маршевый ритм и сочетание электронных текстур с этническими вокальными элементами. Песня представлена при поддержки «Яндекс Музыки».
«Можно сказать, я создаю мир фэнтези вокруг себя. В своём творчестве я часто обращаюсь к мифическим символам — в моих треках есть образы Валькирии, двуглавых орлов и воинов. Я люблю мистику и таинственность, поэтому я с радостью откликнулась на возможность поработать над песней для фэнтези-сериала “Этерна”. Было интересно пофантазировать об идеальной музыке для героев проекта с близкой мне атмосферой, и я очень довольна результатом этой работы», - сказала певица.
В клипе на трек, режиссером которого выступил Иван Оганесов, BEARWOLF предстает в образе бесстрашной воительницы.
Первые серии сериала «Этерна» будут доступны для просмотра уже 5 июля, напоминает «Радиоточка НСН».
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