Певица BEARWOLF записала саундтрек к фэнтези-сериалу «Этерна»

Танцевальную композицию отличает маршевый ритм и сочетание электронных текстур с этническими вокальными элементами. Песня представлена при поддержки «Яндекс Музыки».

«Можно сказать, я создаю мир фэнтези вокруг себя. В своём творчестве я часто обращаюсь к мифическим символам — в моих треках есть образы Валькирии, двуглавых орлов и воинов. Я люблю мистику и таинственность, поэтому я с радостью откликнулась на возможность поработать над песней для фэнтези-сериала “Этерна”. Было интересно пофантазировать об идеальной музыке для героев проекта с близкой мне атмосферой, и я очень довольна результатом этой работы», - сказала певица.

В клипе на трек, режиссером которого выступил Иван Оганесов, BEARWOLF предстает в образе бесстрашной воительницы.

Первые серии сериала «Этерна» будут доступны для просмотра уже 5 июля, напоминает «Радиоточка НСН».

