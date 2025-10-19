В Сирии заявили об обсуждениях с Россией вопроса военных баз
Сирия обсуждает с Москвой пересмотр заключенных ранее соглашений, в том числе о российских военных базах, сообщает ТАСС.
Новые соглашения пока не подписаны. Как заявили сирийские власти, российские базы в настоящее время являются предметом переговоров и переосмысления их роли. Эти вопросы затрагивались во время переговоров между временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и российским лидером Владимиром Путиным в Москве.
Ранее президент арабской республики на переходный период Ахмед Аш-Шараа заявил, что новая Сирия и мир в настоящее время знакомятся друг с другом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
