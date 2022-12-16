«Аквариум» и «Би-2»: Легостаев назвал самые яркие альбомы 2022 года

«Би-2» недавно выпустили альбом «Аллилуйя», песни в нем написаны людьми с чистой совестью, что очень важно в современных реалиях, отметил в эфире НСН критик Илья Легостаев. 

Выход пластинок и альбомов рок-группы «Аквариум» и музыкального коллектива «Би-2» стал самым главным событием в российской музыкальной сфере в 2022 году, заявил музыкальный критик Илья Легостаев в разговоре с НСН.

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«В России главные пластинки в этом году выпустили «Аквариум» и «Би-2». У Бориса Гребенщикова был альбом («Дом Всех Святых» - прим. НСН) в первой половине года, «Би-2» выпустили совсем недавно. И тот и другой релиз были очень интересны для поклонников группы и тех, кто интересуется современной российской музыкой. Гребенщиков регулярно что-то выпускает, он находится в отличной творческой форме. Сразу несколько песен с этого альбома сложно не услышать, они задали направление нашим нелегким временам. Что касается «Би-2», то они долго собирали релиз, который получил название «Аллилуйя». Наверное, все четыре года, которые они записывали и сочиняли песни, стоят результата. Это очень целостный альбом», - добавил Легостаев.

Также он рассказал, что в уходящем году вышло много песен зарубежных исполнителей, среди которых Placebo, и Red Hot Chili Peppers. При этом Легостаев подчеркнул, что очень ждет выхода новых песен в 2023 году от Metallica, Gorillaz, Depeche Mode и Lana Del Rey.

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«Что касается импорта, то здесь был большой праздник на улице меломанов со стажем. Был и Placebo, и Red Hot Chili Peppers, они выпустили очень хорошие пластинки. Также я заинтригован новой Metallica, Gorillaz, Depeche Mode и новой Lana Del Rey. Думаю, этих альбомов ждут очень многие. Lana Del Rey вообще сказала, что больше не будет записываться, но передумала. Насколько я знаю, возвращается целый бастион таких звезд: это и Pink, и Jennifer Lopez. Любители респектабельной поп-музыки с воодушевлением и всем сердцем все это ожидают», - резюмировал Легостаев.

Так, в середине ноября музыкальный коллектив «Би-2» выпустил одиннадцатый студийный альбом под названием «Аллилуйя». В альбом вошло десять треков, в том числе «Пекло», «Депрессия», «Колыбельная» и «Я никому не верю», а также пять бонусных песен («Пылающий мир», «Волки», «Мосты», «Падал свет», «Красота»), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: «Би-2». Фото: РИА Новости
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