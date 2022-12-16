«Аквариум» и «Би-2»: Легостаев назвал самые яркие альбомы 2022 года

«В России главные пластинки в этом году выпустили «Аквариум» и «Би-2». У Бориса Гребенщикова был альбом («Дом Всех Святых» - прим. НСН) в первой половине года, «Би-2» выпустили совсем недавно. И тот и другой релиз были очень интересны для поклонников группы и тех, кто интересуется современной российской музыкой. Гребенщиков регулярно что-то выпускает, он находится в отличной творческой форме. Сразу несколько песен с этого альбома сложно не услышать, они задали направление нашим нелегким временам. Что касается «Би-2», то они долго собирали релиз, который получил название «Аллилуйя». Наверное, все четыре года, которые они записывали и сочиняли песни, стоят результата. Это очень целостный альбом», - добавил Легостаев.

Также он рассказал, что в уходящем году вышло много песен зарубежных исполнителей, среди которых Placebo, и Red Hot Chili Peppers. При этом Легостаев подчеркнул, что очень ждет выхода новых песен в 2023 году от Metallica, Gorillaz, Depeche Mode и Lana Del Rey.