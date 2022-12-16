«Аквариум» и «Би-2»: Легостаев назвал самые яркие альбомы 2022 года
«Би-2» недавно выпустили альбом «Аллилуйя», песни в нем написаны людьми с чистой совестью, что очень важно в современных реалиях, отметил в эфире НСН критик Илья Легостаев.
Выход пластинок и альбомов рок-группы «Аквариум» и музыкального коллектива «Би-2» стал самым главным событием в российской музыкальной сфере в 2022 году, заявил музыкальный критик Илья Легостаев в разговоре с НСН.
«В России главные пластинки в этом году выпустили «Аквариум» и «Би-2». У Бориса Гребенщикова был альбом («Дом Всех Святых» - прим. НСН) в первой половине года, «Би-2» выпустили совсем недавно. И тот и другой релиз были очень интересны для поклонников группы и тех, кто интересуется современной российской музыкой. Гребенщиков регулярно что-то выпускает, он находится в отличной творческой форме. Сразу несколько песен с этого альбома сложно не услышать, они задали направление нашим нелегким временам. Что касается «Би-2», то они долго собирали релиз, который получил название «Аллилуйя». Наверное, все четыре года, которые они записывали и сочиняли песни, стоят результата. Это очень целостный альбом», - добавил Легостаев.
Также он рассказал, что в уходящем году вышло много песен зарубежных исполнителей, среди которых Placebo, и Red Hot Chili Peppers. При этом Легостаев подчеркнул, что очень ждет выхода новых песен в 2023 году от Metallica, Gorillaz, Depeche Mode и Lana Del Rey.
«Что касается импорта, то здесь был большой праздник на улице меломанов со стажем. Был и Placebo, и Red Hot Chili Peppers, они выпустили очень хорошие пластинки. Также я заинтригован новой Metallica, Gorillaz, Depeche Mode и новой Lana Del Rey. Думаю, этих альбомов ждут очень многие. Lana Del Rey вообще сказала, что больше не будет записываться, но передумала. Насколько я знаю, возвращается целый бастион таких звезд: это и Pink, и Jennifer Lopez. Любители респектабельной поп-музыки с воодушевлением и всем сердцем все это ожидают», - резюмировал Легостаев.
Так, в середине ноября музыкальный коллектив «Би-2» выпустил одиннадцатый студийный альбом под названием «Аллилуйя». В альбом вошло десять треков, в том числе «Пекло», «Депрессия», «Колыбельная» и «Я никому не верю», а также пять бонусных песен («Пылающий мир», «Волки», «Мосты», «Падал свет», «Красота»), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+8 451 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 393 / сут.
- Все школы Екатеринбурга переведены на дистанционную форму обучения из-за гриппа и ОРВИ
- Депутаты предложили освободить от мобилизации граждан с учёной степенью
- Эксперты назвали продукты, которые могут исчезнуть из российских магазинов
- «Укрэнерго»: 50% энергосистемы Украины выведено из-строя
- CNN: ФИФА отказалась транслировать обращение Зеленского перед финалом ЧМ
- Гигантский аквариум лопнул в отеле Берлина. Видео
- ЕС введёт санкции против 168 российских организаций
- Температура на корабле «Союз МС-22» превысила +30 градусов из-за ЧП
- Онищенко заявил, что масочный режим следует соблюдать при необходимости
- Мэр Харькова заявил о «колоссальных» разрушениях инфраструктуры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru