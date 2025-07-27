Тысячи пузырей: Зрители устроили мыльное шоу на выступлении группы «АнимациЯ»

26-27 июля в кинопарке «Москино» проходит музыкально-семейный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» с участием 20 известных групп и исполнителей. Группа «АнимациЯ» и ее лидер Константин Кулясов представили часовой сет своих лучших композиций, во время которого небо над многотысячной толпой наполнилось мыльными пузырями. Такой флешмоб устроили зрители, которые, по мнению Кулясова, являются главным показателем популярности артиста.

«Тяга на артиста показывается наличием зрителей возле сцены. Чем больше людей подошли к сцене, тем лучше. Артист заслуживает возле сцены ровно столько слушателей, сколько их есть. Все остальное мы сделаем идеально», - сказал Кулясов спецкору НСН перед выступлением.

С первой же песни «Журавли» возле сцены собралось несколько тысяч зрителей, наглядно доказав «народность» группы «АнимациЯ».