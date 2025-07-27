Тысячи пузырей: Зрители устроили мыльное шоу на выступлении группы «АнимациЯ»
На фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» группа «АнимациЯ» выступила под необычный перформанс зрителей.
26-27 июля в кинопарке «Москино» проходит музыкально-семейный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» с участием 20 известных групп и исполнителей. Группа «АнимациЯ» и ее лидер Константин Кулясов представили часовой сет своих лучших композиций, во время которого небо над многотысячной толпой наполнилось мыльными пузырями. Такой флешмоб устроили зрители, которые, по мнению Кулясова, являются главным показателем популярности артиста.
«Тяга на артиста показывается наличием зрителей возле сцены. Чем больше людей подошли к сцене, тем лучше. Артист заслуживает возле сцены ровно столько слушателей, сколько их есть. Все остальное мы сделаем идеально», - сказал Кулясов спецкору НСН перед выступлением.
С первой же песни «Журавли» возле сцены собралось несколько тысяч зрителей, наглядно доказав «народность» группы «АнимациЯ».
Также артист рассказал, что снимает собственное кино, поэтому оказаться в кинопарке «Москино» он посчитал большим счастьем.
«В кинопарке «Москино» мне безумно интересно. Я снимаю свое "дилетантское" кино первый раз в жизни. Оказаться в таком месте - это как минимум познавательно. Большое счастье, что именно в момент, когда я занимаюсь кинопроизводством, НАШЕ Радио учредило фестиваль именно в «Москино». Для меня это очень своевременно! Не зря говорят, что случайности неслучайны», - поделился музыкант.
Ранее на фестивале во время выступления NAGART зрители в тельняшках, объединившись с рокерами, устроили красочный слэм, отметив День ВМФ, видео доступно в Telegram-канале "Радиоточка НСН".
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