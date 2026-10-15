«Свое отъездил!»: Басков в юбилей рассказал о гастролях, слухах и главной мечте
Николай Басков сказал, что не собирается развенчивать слухи о себе и признался, что его главная мечта не сбывается уже 15 лет.
Народный артист России Николай Басков, отмечающий сегодня 50-летие, объяснил, почему отказался от гастрольных туров по стране, передает специальный корреспондент НСН.
15 октября в Москве проходит юбилейный концерт Баскова, на который, по его словам, пришло 11 тысяч зрителей. Певец признался перед выступлением, что за 25 лет объездил всю Россию, а сейчас он занят многочисленными телепроектами.
«Я отъездил свое! Ребят, я начал гастролировать, большие концерты начались в 23 года, я объездил всю Россию. Кто-то появляется и долго идет к тому, чтобы начать гастролировать, а у меня уже в двухтысячные годы заборы ломали люди, билеты не могли достать, чего только не было, просто забывается, четверть века прошло», - отметил он.
Басков также рассказал о главной мечте и признался, что любит слухи о себе.
«Есть главная мечта жизни, к которой я иду много лет, но по определенным обстоятельствам она не получается. Я себе пожелаю, чтобы исполнилось мое главное желание, которому я молюсь на протяжении 15 лет. Я все слухи люблю, пускай будет больше слухов. Каких только слухов не было, зачем развенчивать что-то? Чем больше говорят, тем больше к артисту интерес, а что со мной на самом деле происходит, знают только самые близкие», - пояснил певец.
59-летний народный артист России Филипп Киркоров ранее признавался, что давно дружит с Николаем Басковым и даже называл его братом, напоминает «Радиоточка НСН».
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