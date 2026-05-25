Киркоров заявил о закрытии гештальта с «Евровидением»
Певец, народный артист Филипп Киркоров заявил, что может больше не появиться на «Евровидении» со своей командой, его гештальт с этим конкурсом закрыт. Об этом исполнитель заявил в интервью «Газете.Ru» на премьере фильма «Майкл».
Киркоров напомнил, что готовил для конкурса разных вокалистов, среди которых — Дима Билан, Дмитрий Колдун, Ани Лорак, Сергей Лазарев и другие, на протяжении 20 лет. А в 2026 году он помог болгарской певице Даре победить в конкурсе.
«Я благодарен судьбе. Все, что мы делали на протяжении последних 20 лет, шло в копилку. Мы накапливали опыт. Сейчас наша Dream Team представляла Болгарию и принесла победу блистательной Даре. К сожалению, я поехать не мог, сами понимаете, политические причины», — сказал певец.
По его словам, результат получился потрясающим благодаря качественной работе всей команды, но сейчас он уже достиг всех поставленных перед собой целей.
«Я сделал все, да. Я сказал, что пока не дождусь результата, буду все делать, чтобы мой дух был на “Евровидении”. Все. Галочку себе отметил», — добавил артист.
Ранее директор «Евровидения» Мартин Грин заявил, что Россия теоретически может вернуться на конкурс песни «Евровидение».
