Киркоров заявил о закрытии гештальта с «Евровидением»

«Я благодарен судьбе. Все, что мы делали на протяжении последних 20 лет, шло в копилку. Мы накапливали опыт. Сейчас наша Dream Team представляла Болгарию и принесла победу блистательной Даре. К сожалению, я поехать не мог, сами понимаете, политические причины», — сказал певец.

По его словам, результат получился потрясающим благодаря качественной работе всей команды, но сейчас он уже достиг всех поставленных перед собой целей.

«Я сделал все, да. Я сказал, что пока не дождусь результата, буду все делать, чтобы мой дух был на “Евровидении”. Все. Галочку себе отметил», — добавил артист.

Ранее директор «Евровидения» Мартин Грин заявил, что Россия теоретически может вернуться на конкурс песни «Евровидение».

