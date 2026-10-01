Филипп Киркоров возглавил рейтинг самых обсуждаемых российских артистов в соцсетях
Филипп Киркоров занял первое место в рейтинге самых обсуждаемых российских артистов, который составили «Кион Музыка» и «Медиалогия». За полгода ему посвятили 793,4 тыс. сообщений в соцсетях. Результатами исследования компании поделились с НСН.
Вторую строчку заняла Mia Boyka (491,8 тыс. упоминаний), третью — Macan (474,1 тыс.). В топ‑5 также попали Ваня Дмитриенко (433,1 тыс.) и Сергей Лазарев (395,5 тыс.).
Далее в рейтинге идут Дима Билан (356,9 тыс.), Zivert (346,4 тыс.), Клава Кока (332,5 тыс.) и Гуф (323,7 тыс.). На десятом месте — Олег Газманов с 294,1 тысячей сообщений. С 11‑го по 15‑е место расположились Toxi$ (255,3 тыс.), Feduk (212,4 тыс.), Элджей (204 тыс.), Леонид Агутин (196,3 тыс.) и Бьянка (181,7 тыс.).
Исследование охватывало русскоязычные упоминания артистов в период с 24 марта по 24 сентября 2026 года. Анализировались публикации на площадках «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», Telegram, «Макс», TikTok, Rutube, YouTube, X и ряде других. Рейтинг приурочили к Международному дню музыки — его отмечают 1 октября.
Кроме того, авторы исследования выделили самые прослушиваемые треки артистов — лидеров рейтинга за указанный период. Так, у Филиппа Киркорова лидером стала песня «Давно все хорошо», у Mia Boyka — «Я самая», у Macan — «Asphalt 8». Среди работ Вани Дмитриенко чаще всего слушали «Шелк», а у Сергея Лазарева — трек «Это все она».
Ранее рэпер Баста (Василий Вакуленко) заявил спецкору НСН, что Ване Дмитриенко не стоит обращать внимание на слова промоутеров, что он слишком рано собрал «Лужники».
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