В двух отраслях средняя зарплата превысила 500 тысяч рублей

Сотрудники негосударственных пенсионных фондов в среднем получали 516,6 тысячи рублей, а денежные посредники - 515,3 тысячи рублей. В пятерку отраслей с самыми высокими зарплатами также попали добыча нефти и газа, производство кассет и дисков, вспомогательная деятельность в сфере финансов, отрасли звукозаписи и издания музыки, авиаперевозки.

В России среднемесячная зарплата за один месяц выросла более чем на 40 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

