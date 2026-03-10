В двух отраслях средняя зарплата превысила 500 тысяч рублей
В России единственными двумя отраслями, в которых средняя зарплата превысила 500 тысяч рублей в декабре 2025 года стали негосударственные пенсионные фонды и денежное посредничество, сообщает РИА Новости.
Сотрудники негосударственных пенсионных фондов в среднем получали 516,6 тысячи рублей, а денежные посредники - 515,3 тысячи рублей. В пятерку отраслей с самыми высокими зарплатами также попали добыча нефти и газа, производство кассет и дисков, вспомогательная деятельность в сфере финансов, отрасли звукозаписи и издания музыки, авиаперевозки.
В России среднемесячная зарплата за один месяц выросла более чем на 40 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
