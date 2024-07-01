Канье Уэст выступит в «Лужниках» в канун Дня города

Ранее источник НСН в «Лужниках» подтверждал проведение переговоров о проведении концерта Уэста на крупнейшем в Москве стадионе, однако позже в СМИ появилась информация о том, что организаторы мероприятия рассматривают еще один вариант площадки – стадион «Динамо» («ВТБ Арена»). Рэпер якобы посетил обе площадки на минувших выходных и ему, по неподтвержденным данным, больше понравился стадион «Динамо».

Однако в пресс-службе «ВТБ Арены» НСН опровергли информацию о приезде Уэста на выходных и не подтвердили планы, связанные с проведением его концерта на стадионе.

«У нас нет информации про его посещение и планирующийся концерт», - заявила НСН руководитель проектов по внешним коммуникациям Анна Пращикина.

«Лужники» от официальных комментариев пока воздерживаются. При этом, источники НСН в мэрии Москвы подтвердили, что столица готова "разносторонне поддержать" организаторов концерта американского рэпера Канье Уэст "если концерт в «Лужниках» состоится в канун Дня города".

Основные мероприятия Дня города в Москве традиционно намечены на субботу 7 сентября, поэтому именно эти даты - 6 или 7 сентября, - являются наиболее вероятными датами концерта американской звезды в Москве.

