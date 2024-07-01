Канье Уэст выступит в «Лужниках» в канун Дня города
Источник НСН подтвердил, что московский концерт Канье Уэста может состояться на День города в «Лужниках», на что, по его словам, уже получено одобрение мэрии Москвы...
Американский рэпер Канье Уэст может дать концерт в «Лужниках» в канун Дня города. Основные мероприятия Дня города в Москве традиционно намечены на 7 сентября, заявили НСН источники в мэрии Москвы, поэтому выступление американской звезды в канун московского праздника, нашло разностороннюю поддержку правительства столицы.
Ранее источник НСН в «Лужниках» подтверждал проведение переговоров о проведении концерта Уэста на крупнейшем в Москве стадионе, однако позже в СМИ появилась информация о том, что организаторы мероприятия рассматривают еще один вариант площадки – стадион «Динамо» («ВТБ Арена»). Рэпер якобы посетил обе площадки на минувших выходных и ему, по неподтвержденным данным, больше понравился стадион «Динамо».
Однако в пресс-службе «ВТБ Арены» НСН опровергли информацию о приезде Уэста на выходных и не подтвердили планы, связанные с проведением его концерта на стадионе.
«У нас нет информации про его посещение и планирующийся концерт», - заявила НСН руководитель проектов по внешним коммуникациям Анна Пращикина.
«Лужники» от официальных комментариев пока воздерживаются. При этом, источники НСН в мэрии Москвы подтвердили, что столица готова "разносторонне поддержать" организаторов концерта американского рэпера Канье Уэст "если концерт в «Лужниках» состоится в канун Дня города".
Основные мероприятия Дня города в Москве традиционно намечены на субботу 7 сентября, поэтому именно эти даты - 6 или 7 сентября, - являются наиболее вероятными датами концерта американской звезды в Москве.
Учитывая, что организатором концерта в Москве Канье Уэста называют промоутерскую компанию «Артлайф», то НСН попросила советника президента этой компании Владимира Зубицкого приоткрыть завесу гонорарной тайны концерта в «Лужниках».
«За 150 миллионов рублей в «Лужниках» возможно провести концерт хорошего, большого зарубежного артиста. У такого артиста должен быть гонорар 200-300 тысяч долларов при таком раскладе. Есть инвесторы, есть организаторы, которые могут провести такой концерт, это реально. Бывают спонсоры, ведь концерт проводится не просто так, продаются билеты, делается вал этих билетов, смотрятся доходная и расходная части, а потом все считается», - пояснил Зубицкий.
Кто именно станет спонсором московского концерта Канье Уэста г-н Зубицкий отказался отвечать, однако, по информации НСН это может быть один из крупнейших российских банков при поддержке столичной мэрии.
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