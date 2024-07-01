В «ВТБ Арене» опровергли приезд Канье Уэста на площадку

Информацию о концерте там тоже не подтверждают.

В пресс-службе «ВТБ Арены» опровергли НСН информацию о том, что американский рэпер Канье Уэст якобы приезжал на площадку на минувших выходных.

Канье Уэст попробовал в Москве пельмени и три вида икры
«У нас нет информации про его посещение и планирующийся концерт», - заявила НСН руководитель проектов по внешним коммуникациям Анна Пращикина.

СМИ ранее сообщили, что в данный момент организаторы концерта Уэста в Москве (компания «Арт лайф») рассматривают два места для проведения мероприятия. Первый вариант - «Лужники», второй - стадион «Динамо» («ВТБ Арена»). Сам рэпер, по данным Baza, осмотрел обе арены. Ему больше понравился стадион «Динамо», но решение о месте проведения концерта 6 сентября примут в течение двух недель.

Ранее о согласовании концерта Уэста в Москве сообщил источник Telegram-канала «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: АР/ТАСС
ТЕГИ:КонцертМузыкаМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры