В «ВТБ Арене» опровергли приезд Канье Уэста на площадку
Информацию о концерте там тоже не подтверждают.
В пресс-службе «ВТБ Арены» опровергли НСН информацию о том, что американский рэпер Канье Уэст якобы приезжал на площадку на минувших выходных.
«У нас нет информации про его посещение и планирующийся концерт», - заявила НСН руководитель проектов по внешним коммуникациям Анна Пращикина.
СМИ ранее сообщили, что в данный момент организаторы концерта Уэста в Москве (компания «Арт лайф») рассматривают два места для проведения мероприятия. Первый вариант - «Лужники», второй - стадион «Динамо» («ВТБ Арена»). Сам рэпер, по данным Baza, осмотрел обе арены. Ему больше понравился стадион «Динамо», но решение о месте проведения концерта 6 сентября примут в течение двух недель.
Ранее о согласовании концерта Уэста в Москве сообщил источник Telegram-канала «Радиоточка НСН».
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